La deconstrucción del Parejas

El Campeonato de Parejas arranca este viernes en el Antzizar de Beasain y finaliza dentro de poco más de cuatro meses en el Navarra ... Arena de Pamplona. Por el camino, 66 partidos, la mitad de los cuales ya tienen sede fijada, en los que las ocho parejas participantes pelearán por una txapela que ya han conseguido siete de los 16 pelotaris en liza, todos ellos del cuadro de Aspe. Estos son algunos detalles de un torneo que desmenuzamos a continuación.

Dominio de Aspe. Desde que en 2016 Olaizola II-Urrutikoetxea lograran la txapela para Asegarce, Aspe ha dominado el palmarés acumulando nueve triunfos consecutivos. Es más, en 2018, 2019 y 2024 copó las finales. Casi una década de dominio de la promotora eibarresa hace que en las cuatro parejas presentadas por Baiko en este torneo no haya ningún pelotari que haya logrado ganar la txapela en el Campeonato de Parejas.

Quince txapelas. De las ocho duplas participantes, la que conforman Altuna III y Ezkurdia es quien más txapelas atesora, con un total de 15, sumando las conseguidas en los tres campeonatos oficiales. Les siguen Elordi-Zabaleta (7) mientras que Larrazabal-Mariezkurrena II y Artola-Imaz no cuentan con ninguna. Si nos atenemos únicamente al Parejas, Elordi-Zabaleta han logrado seis –cinco de ellas de Zabaleta, el más laureado–, cuatro tienen Altuna III-Ezkurdia y Peio Etxeberria-Rezusta y dos Zabala-Martija.

Una pareja campeona. La dupla que forman Elordi-Zabaleta es la única que ha sido campeona de este torneo. Lo logró en 2023 al superar a Laso-Imaz por 22-13 en la primera final disputada en el Navarra Arena. Ambos repitieron participación el año pasado con menos suerte ya que no lograron superar el playoff.

129 días de competición El torneo arranca este viernes en Beasain y finaliza el 29 de marzo en el Navarra Arena tras la disputa de 66 partidos .

Repiten presencia. Elordi-Zabaleta es precisamente una de las tres parejas de este torneo que repite presencia en este campeonato. Laso-Albisu jugaron juntos en 2020, donde alcanzaron la liguilla de semifinales, mientras que Artola-Imaz será la tercera vez que formen juntos tras caer en 2020 en el playoff y alcanzar la liguilla de semifinales en la edición de 2024.

15 años al pie del cañón. Jon Ander Albisu encara su decimoquinta participación en el Campeonato de Parejas, al que no falta desde que debutara un 16 de diciembre de 2011 en el frontón de Las Llanas de Sestao formando pareja con Berasaluze VIII. Ambos perdieron aquel día ante Olaizola II-Beroiz (22-10) pero juntos alcanzaron la liguilla de semifinales, donde ganaron uno de sus tres partidos. Curiosamente Albisu, uno de los mejores zagueros de los últimos años, no ha podido calarse esta txapela. Ezkurdia y Zabaleta (13), Rezusta (12) y Altuna III (11) son quienes acumulan más participaciones tras el ataundarra. Por contra, Larrazabal y Zabala, tras actuar anteriormente como suplentes, encaran su primer Parejas.

Veteranos y noveles. El zaguero de Ataun es también el pelotari más veterano de la competición a sus 35 años, uno más que Zabaleta y Ezkurdia. En el lado contrario, Martxel Iztueta, con 21 años, es el más joven por delante de Iker Larrazabal, con 23. Altuna III-Ezkurdia, Elordi-Zabaleta y Laso-Albisu forman las tres parejas más veteranas con una media de edad de 31,5 años, siendo la dupla Larrazabal-Mariezkurrena II, con 24,5 años de media, la más joven. En Aspe (30,1 años) la media de edad es ligeramente más alta que la que presenta Baiko (28,1).

De Beasain a Pamplona. El Campeonato de Parejas viajará durante 129 días desde el Antzizar de Beasain hasta el Navarra Arena de Pamplona para disputar un total de 66 partidos, 56 de la primera fase, tres de playoff, seis de la liguilla de semifinales y la final. 33 de esos 66 partidos ya tienen sede fija a la espera de que las empresas hagan público los escenarios de la segunda vuelta, del playoff y de dos de los seis partidos de la liguilla. De las 33 sedes, 13 son guipuzcoanas, nueve vizcaínas, cinco navarras, tres riojanas, dos alavesas y un partido, el Altuna III-Ezkurdia contra Zabala y Martija se jugará en el Frontó Egora Olimpics de la Vall d'Hebron, en Barcelona. A la espera de conocer si el Labrit, por las obras que se están llevando a cabo, puede acoger las dos jornadas de la liguilla de semifinal restante y de ver qué sucede con la concesión del Bizkaia Arena, son el Atano III de Donostia, el Astelena de Eibar y el Adarraga de Logroño quienes acogerán más partidos de la competición con tres cada uno.