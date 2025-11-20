Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jokin Altuna bromea con Peio Etxeberria durante el acto de presentación del Campeonato de Parejas. Mireya López
Pelota

La deconstrucción del Parejas

El torneo que arranca este viernes en Beasain contempla 129 días de competición y 66 partidos de los que 33 ya tienen sede, 13 en Gipuzkoa

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:00

Comenta

El Campeonato de Parejas arranca este viernes en el Antzizar de Beasain y finaliza dentro de poco más de cuatro meses en el Navarra ... Arena de Pamplona. Por el camino, 66 partidos, la mitad de los cuales ya tienen sede fijada, en los que las ocho parejas participantes pelearán por una txapela que ya han conseguido siete de los 16 pelotaris en liza, todos ellos del cuadro de Aspe. Estos son algunos detalles de un torneo que desmenuzamos a continuación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  4. 4

    Un preso de ETA anuncia su salida del colectivo oficial EPPK y critica los pactos con la Justicia para evitar condenas
  5. 5 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  6. 6 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  7. 7

    Vivienda lanza Alokaplus, un seguro de impagos para propietarios que alquilen en zonas tensionadas
  8. 8

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  9. 9 Un piso de 30 metros en el centro de San Sebastián por 1.300 euros al mes, entre lo más visto del día en Idealista
  10. 10

    Esteban se defiende: «El PNV no está implicado en la trama y no he visto en mi vida al señor Cachón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La deconstrucción del Parejas

La deconstrucción del Parejas