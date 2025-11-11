Baiko elige a Laso, Artola, Larrazabal y Jaka, mientras que Peña II se queda fuera

Bruno Parcero San Sebastián Martes, 11 de noviembre 2025, 14:09 Comenta Compartir

Baiko, a través de su responsable deportivo Aimar Olaizola, ha desvelado los cuatro delanteros que van a participar en el próximo Campeonato por Parejas que arrancará el viernes 21 en el Antzizar de Beasain. Los elegidos por la promotora vizcaína son Unai Laso, Iñaki Artola, Iker Larrazabal y Erik Jaka. Se queda fuera por tanto Jon Ander Peña.

«Laso es una de las estrellas de la empresa. Ha estado mucho tiempo lesionado, pero sí o sí es un pelotari que tiene que estar en este campeonato», ha explicado Olaizola.

«Artola es otro de los pelotaris que yo diría que lleva año y medio en el que está teniendo resultados muy buenos, tanto en las competiciones individuales como en el Parejas», ha continuado explicando el de Goizueta. «Es un pelotari que es subcampeón el año pasado».

Respecto a Larrazabal ha dicho que «es uno de los pelotaris con mayor proyección y que poco a poco está subiendo de nivel. Cada vez está teniendo mejores resultados, tanto en los campeonatos individuales como en el Parejas. En el último individual entró en semifinales ganando a pelotaris muy importantes y para el campeonato es un pelotari que, con el nivel que está dando, creo que tenía que estar».

Por último, de Jaka ha desvelado que «lleva tiempo jugando este campeonato. A parejas está teniendo resultados muy buenos. Ha hecho un buen verano».