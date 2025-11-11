Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ezkurdia ehecuta un saque en el Uarkape de Arrasate ante Altuna III. José Mari López
Campeonato de Parejas

Aspe no incluye a Ezkurdia entre sus delanteros

La promotora eibarresa ha anunciado a sus cuatro representantes para el torneo

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Martes, 11 de noviembre 2025, 16:15

Comenta

Horas después de que Baiko hiciera oficial su nómina de delanteros para el próximo Campeonato de Parejas que arranca el viernes 18 en Beasain, ... Aspe ha desvelado la identidad de sus cuatro elegidos para ocupar los cuadros alegres y entre ellos no está Joseba Ezkurdia.

