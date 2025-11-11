Aspe no incluye a Ezkurdia entre sus delanteros

Horas después de que Baiko hiciera oficial su nómina de delanteros para el próximo Campeonato de Parejas que arranca el viernes 18 en Beasain, ... Aspe ha desvelado la identidad de sus cuatro elegidos para ocupar los cuadros alegres y entre ellos no está Joseba Ezkurdia.

Los elegidos por la promotora eibarresa son Altuna III, Elordi y los dos finalistas del Cuatro y Medio, Peio Etxeberria y Zabala. Cuatro delanteros de plenas garantías.

De esta decisión se desprende que Ezkurdia ocupará uno de los cuatro lugares vacantes en la zaga, ya que la lesión de Tolosa deja coja la nómina de Aspe detrás, donde parecen fijos Rezusta, Zabaleta y Martija.

Si Ezkurdia es finalmente confirmado como zaguero, todo apunta que su compañero será Altuna III con quien disputó la final del Torneo San Mateo.