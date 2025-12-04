Altuna y Zabala, en tierras de Lamine

«También en el frontón de Barcelona se me acercan niños a pedir autógrafos. Ahora bien, en las calles no me reconocen». Jokin Altuna pasa ... más desapercibido que Lamine Yamal en la Ciudad Condal, donde el amezketarra juega el sábado por tercer año consecutivo y cuarto alterno. Esta vez le toca además a la misma hora en la que el extremo del Barcelona tiene partido en Sevilla frente al Betis.

Agustí Brugués lleva 41 años de presidente de la Federación Catalana de Pelota y ha sido el principal impulsor de un evento que se desarrolla en los frontones de La Vall d'Hebron, lugar en el que «Rubén Beloki ganó con 18 años la medalla de oro olímpica en 1992 y... un puñado de millones de pesetas», apunta el expalista a las puertas de la 43ª edición del Torneo Internacional Ciudad de Barcelona, que esta ocasión enfrenta a Altuna III-Ezkurdia y Zabala-Martija dentro del Campeonato de Parejas.

David Muñoz, gerente de ese mismo organismo, detalla que «en su momento jugaban palistas, pero últimamente organizamos partidos de mano». Poseen unas instalaciones construidas para los Juegos de 1992. «Este partido se disputa en el frontón de 36 metros, que dispone de un rebote móvil para convertirlo en uno de 30. Además tenemos otro largo de 54 y un trinquete. La pelota comparte esos espacios con el bádminton y la gimnasia rítmica».

Agustí Brugués recuerda que han pasado por el frontón de Barcelona «figuras como Titín III, Beloki, Olaizola II, que vino tres o cuatro años, Martínez de Irujo... Ahora, la colonia vasca y la navarra de Barcelona nos piden que traigamos a Jokin Altuna. También es el más caro. Ahora bien, siempre da espectáculo. Si Javier Zabala anda un poco fino este sábado, puede salir un partido bonito».

Zabala, oro en Barcelona 2018

El riojano conoce bien el frontón de Vall d'Hebron, del que guarda un excelente recuerdo. Allí se proclamó campeón del mundo mano a mano en toda la cancha en 2018 antes de dar el salto a profesional con Aspe.

La Federación Catalana, que para esta iniciativa cuenta con una subvención del Ayuntamiento de Barcelona, ha conseguido los últimos acuerdos con Aspe. La relación de Brugués con Inaxio Errandonea, director comercial de la promotora de Eibar, se remonta a «los Mundiales de 1982. Lo conocí en México».

También unía a Brugués «una buena amistad con Iñigo Salbidea, gerente de Asegarce, con quien montamos en su época los festivales de mano en Barcelona. Creamos un vínculo estrecho, lo mismo que con José Ángel Balanza 'Gorostiza'». Fueron sede, por ejemplo, del Torneo Nitro, emitido a través de este canal de televisión.

En una primera época los partidos en Barcelona no formaban parte del calendario oficial de competiciones de la LEP.M. Sin embargo, los últimos años las empresas han ido con ocasión del teamo inicial del Campeonato de Parejas, con Altuna III como principal reclamo. No fallan desde 2022. La visita de 2023 llevó a Unai Laso, quien acompañado de Imaz se midió a Jaka y Aranguren.

El frontón corto de La Vall d'Hebron presenta un aforo para 800 espectadores. «Normalmente se venden entre 500 y 550 localidades», señala David Muñoz. «Ponemos las entradas a la venta a 25 euros en internet y también en la sede de la Federación. Pero la mayoría de la gente viene a taquilla. El festival del año pasado fue en domingo a petición de la empresa, pero el día habitual es el sábado por la tarde. Esta vez cae en festivo. Las instalaciones permanecen cerradas el fin de semana y las abren exclusivamente para esta función».

En cuanto a la procedencia del público, David Muñoz indica que «la mayoría vienen de la ciudad de Barcelona. Son sobre todo vascos que residen en Cataluña».

Inaxio Errandonea subraya asimismo «la importancia de llevar nuestra competición a Barcelona, fuera de nuestro ámbito habitual. Es una manera de darnos a conocer, un escaparate interesante».