Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zabala, abrazado por Ongay y Gorrotxategi, cuando se proclamó campeón del mundo en el frontón de Vall d'Hebron, en Barcelona. EFE
Pelota-Campeonato de Parejas

Altuna y Zabala, en tierras de Lamine

El amezketarra será junto a Zabala protagonista de la 43º edición del Torneo Internacional Ciudad de Barcelona, dedicado los últimos años a la mano

Joseba Lezeta

San Sebastián

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:18

Comenta

«También en el frontón de Barcelona se me acercan niños a pedir autógrafos. Ahora bien, en las calles no me reconocen». Jokin Altuna pasa ... más desapercibido que Lamine Yamal en la Ciudad Condal, donde el amezketarra juega el sábado por tercer año consecutivo y cuarto alterno. Esta vez le toca además a la misma hora en la que el extremo del Barcelona tiene partido en Sevilla frente al Betis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  4. 4 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  5. 5 Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid
  6. 6

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bilbao
  7. 7

    La incidencia de la gripe se duplica en siete días en Gipuzkoa: Osakidetza recomienda la mascarilla si hay síntomas
  8. 8

    Dentro del edificio okupado de la polémica
  9. 9 «Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis», las Guerreras explotan tras los insultos racistas recibidos en redes
  10. 10 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Altuna y Zabala, en tierras de Lamine

Altuna y Zabala, en tierras de Lamine