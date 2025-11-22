Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Altuna III se dispone a golpear la pelota de derechas. Iñigo Royo
Campeonato de Parejas

Altuna III guioniza el cortometraje

El de Amezketa, imperial, se exhibe en el Adarraga bien secundado por Ezkurdia ante un Peio Etxeberria desdibujado y desubicado y un Rezusta que poco pudo hacer

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:11

Comenta

El estreno en este Parejas de la dupla que forman Altuna III-Ezkurdia fue de cine, aunque cualquier parecido con la realidad será mera ... coincidencia. Esa coincidencia podría ser Altuna III, si bien al astro de Amezketa le costará volver a jugar un partido de semejante nivel. 14 tantos hechos, varios de ellos para deshacerse las manos a aplaudir, y ningún error dibujan una estadística perfecta y meritoria. Porque aunque Peio Etxeberria y Rezusta no fueron rivales, hay que ser capaz de firmar 14 tantos sin fallo, más aún cuando algunos requirieron de una precisión casi quirúrgica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
  2. 2

    Localizan el cadáver del pastor desaparecido en las campas de Urbia el jueves
  3. 3

    Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
  4. 4

    «Nos han cancelado muchas comidas por culpa de la nevada»
  5. 5 Un oncólogo guipuzcoano, rumbo a Londres con la beca más codiciada de la SEOM
  6. 6 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  7. 7 Pensiones 2026: Así queda el cálculo para las cuantías máximas y mínimas con su revalorización
  8. 8

    Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas
  9. 9

    Pillan en el aeropuerto de Hondarribia a un menor y a su hermana chinos con productos de origen animal y vegetal
  10. 10 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Altuna III guioniza el cortometraje

Altuna III guioniza el cortometraje