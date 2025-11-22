Altuna III guioniza el cortometraje

El estreno en este Parejas de la dupla que forman Altuna III-Ezkurdia fue de cine, aunque cualquier parecido con la realidad será mera ... coincidencia. Esa coincidencia podría ser Altuna III, si bien al astro de Amezketa le costará volver a jugar un partido de semejante nivel. 14 tantos hechos, varios de ellos para deshacerse las manos a aplaudir, y ningún error dibujan una estadística perfecta y meritoria. Porque aunque Peio Etxeberria y Rezusta no fueron rivales, hay que ser capaz de firmar 14 tantos sin fallo, más aún cuando algunos requirieron de una precisión casi quirúrgica.

Pero si Altuna fue la cara, Peio Etxeberria fue la cruz. El reciente campeón del Cuatro y Medio estuvo desdibujado y desubicado. Apenas ha tenido tiempo a preparar este campeonato en el que ha tenido que realizar un aterrizaje de emergencia. Sólo pudo anotarse tres tantos, entregó siete pelotas y su entendimiento con Rezusta no fue el mejor. Tanto el de Zenotz como su relación con el zaguero de Bergara necesitan engrasarse. Lo mejor para ellos es que esto no ha hecho más que empezar y que tienen tiempo por delante. Mucho tiempo.

La puesta en escena de los colorados fue espectacular. Parcial de 16-0. El de Amezketa firmó el primer tanto con un pelotazo atrás, Ezkurdia se anotó el segundo con una potente volea y de nuevo Altuna se anotó dos más con un gancho y una dejada al ancho. En los diez intercambios siguientes, Peio Etxeberria falló en cinco ocasiones, lo que unido a un nuevo pelotazo de Altuna atrás y a su segundo tanto de saque pusieron ese 16-0 que provocó pitos en las gradas de un Adarraga que disfrutaba con el genio de Amezketa y la seguridad que ofrecía a su espalda un Ezkurdia que siempre jugó hacia adelante, haciendo de su volea la mejor defensa pero también el mejor ataque. No obstante, el frontón riojano, que lució una muy buena entrada, quería más de Peio Etxeberria y Rezusta.

Altuna III-Ezkurdia 22 - 5 Peio Etxeberria-Rezusta Duración: 42 minutos y 55 segundos.

Pelotazos: 398.

Tantos de saque: Altuna III, 2; Peio Etxeberria, 0.

Faltas de saque: Altuna III, 0; Peio Etxeberria, 0.

Tantos en juego: Altuna III, 12; Ezkurdia, 1. Peio Etxeberria, 3; Rezusta, 1.

Tantos perdidos: Altuna III, 0; Ezkurdia, 1. Peio Etxeberria, 7; Rezusta, 1.

Momios de salida: 100 a 70 a favor de Altuna III y Ezkurdia.

Incidencias: Frontón Adarraga de Logroño. 870 espectadores.

Los pitos debieron de actuar de acicate y el de Zenotz cortó la hemorragia tras un intercambio de 30 pelotazos. La algarabía con la que se celebró en la grada el tanto fue hiriente. Más aún cuando tras firmar Rezusta una bonita dejada que puso el 16-2, un sector de la grada coreó el '¡Sí se puede!'.

La tacada de los azules se alargó hasta el 16-5, momento en el que Peio Etxeberria mandó abajo un remate claro. Si había alguna posibilidad no ya de remontar sino de alargar la contienda, terminó ahí. Volvió a aparecer Altuna III para sumar cuatro tantos consecutivos antes de que el de Zenotz cometiera su séptimo error que puso fin al calvario. Habrá días mejores.

«Lo de hoy no es la realidad. Peio viene de una final y cuesta adaptarse», matizó Altuna III tras la victoria. «Esto es un camino largo y hay que ir poco a poco. Tenemos experiencia suficiente», añadió.

«Altuna ha jugado increíble», elogió Ezkurdia a su compañero antes de analizar su rendimiento como zaguero. «Me he encontrado cómodo, pero hoy no se pueden sacar conclusiones claras. Habrá días más complicados».