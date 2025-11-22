Altuna III y Ezkurdia conectan la singular pareja en el Adarraga
San Sebastián
Sábado, 22 de noviembre 2025, 06:57
La original y singular unión entre Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia, delanteros ambos, pasa su primera reválida esta tarde en el Adarraga de Logroño frente ... a Peio Etxeberria y Rezusta, vencedores del Torneo San Mateo de 2024 precisamente en ese mismo frontón (ETB1, 17.15 horas). El de Amezketa y el de Arbizu, reconvertido a zaguero para este torneo, llegan con el aprendizaje de la última feria matea, cuando formaron una pareja pétrea en la que Ezkurdia adelanta a menudo su posición para entrar de aire.
Peio Etxeberria disputa su primer partido tras proclamarse campeón del Cuatro y Medio hace seis días en el Bizkaia de Bilbao. Le acompaña un Rezusta acostumbrado a rendir bien en el Adarraga.
