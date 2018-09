Pelota El brazo de Altuna III dijo basta Aretxabaleta, Altuna III, que se lleva la mano derecha al hombro izquierdo, Ander Imaz y Ezkurdia, en el podio del Adarraga. / JUSTO RODRÍGUEZ El amezketarra renunció a seguir jugando por un tirón en el bíceps izquierdo | Ezkurdia y Ander Imaz, campeones de la feria de San Mateo de Logroño tras una final suspendida por la lesión del campeón ENRIQUE ECHAVARREN SAN SEBASTIÁN. Lunes, 24 septiembre 2018, 07:04

«Ha sido una pena porque estaba jugando a gusto. Las sensaciones eran buenas al principio, pero a medida que avanzaba el partido notaba que se me iba cargando el brazo izquierdo. Y al tirar una dejada con efecto al txoko he sentido un tirón. Ahora mismo tengo dolor. El médico quería que parase cuando he entrado por primera vez al vestuario, pero yo quería probarme. En San Fermín sufrí una lumbalgia, pero esto no tiene nada que ver con aquello. Mañana me harán más pruebas, a ver qué es lo que dicen los médicos, pero me imagino que tendré que estar entre dos y tres semanas de baja. No jugaré el Master Codere. Lo importante es recuperarse para el cuatro y medio. No pienso arriesgar por reaparecer antes». Así se expresaba un abatido Jokin Altuna en los vestuarios del Adarraga tras renunciar a seguir jugando la final de la feria de San Mateo. El amezketarra tuvo el detalle de regresar a la cancha y participar en la entrega de premios, en la que Ezkurdia fue designado como mejor pelotari.

Altuna III buscaba su cuarto título del verano tras ganar en La Blanca, Labastida y Elgoibar, pero se encontró con una lesión que pone en peligro su participación en el Campeonato del Cuatro y Medio, del que es vigente campeón. El amezketarra se someterá hoy a diversas pruebas médicas para determinar el alcance exacto de la lesión.

¿Rotura de fibras?

El primer pronóstico del doctor Iñigo Simón no fue nada positivo. «Creo que tiene una pequeña rotura de fibras en el bíceps del brazo izquierdo, pero habrá que esperar a hacerle pruebas para emitir un diagnóstico definitivo. Cuando entró por primera vez al vestuario -en el tanto 7-9- le aconsejé que no siguiera jugando porque la lesión podía ir a más. No podía golpear la pelota con fuerza».

Altuna III siguió jugando hasta que su brazo dijo basta. En el marcador figuraba un 9-14 a favor de Ezkurdia y Ander Imaz, quienes se hicieron con el título del torneo de San Mateo de una forma bien distinta a la que les hubiera gustado. Era la tercera final consecutiva del ciclo riojano para el voleista de Arbizu y la primera para el zaguero oiartzuarra, que inscribió su nombre en el palmarés. Ezkurdia ya lo había hecho con anterioridad en una ocasión.

Hasta el fatídico 9-14, la final había discurrido por los parámetros esperados. Altuna III y Ezkurdia se enredaron en los cuadros cortos. Toma y daca constante. Salió el amezketarra disparado. Dos paredes y gancho a continuación (2-0). Respuesta inmediata de los azules tras un error de Altuna III, otro de Aretxabaleta, un derechazo de Ander Imaz y dos paredes de Ezkurdia (2-4).

No había tregua. Recupera el mando Altuna (5-4 y 7-5), pero otro arreón de Ezkurdia y Ander Imaz, con seis tantos consecutivos, puso otra vez en marcador a su favor (7-11). Aretxabaleta tampoco estaba dispuesto a rendirse (9-11), pero al tanto siguiente Altuna se lesionó al ejecutar una dejada de zurda al txoko. Adiós partido. Adiós final.