Los botilleros desaparecen del mapa

La decisión de la Liga de Empresas de prescindir de los botilleros en todos los campeonatos oficiales eclipsó ayer por completo la presentación del Campeonato del Cuatro y Medio 2018, que en esta edición cuenta con el patrocinio de Eusko Label. Ni siquiera el estado físico de Jokin Altuna, vigente campeón, cuyo concurso sigue en el aire por su rotura de fibras en el brazo, sirvió para desviar la atención de una medida que no ha sido del agrado de un buen número de pelotaris. Adiós a la figura del asesor. Adiós a la persona de confianza. Adiós a la tradición. Entre la lista de damnificados figuran, entre otros, ilustres campeones como Julián Retegi, Juan Martínez de Irujo, exmanistas como Ekaitz Saralegi y pelotazales como Asier Gartzia, primo de Oinatz.

Esta resolución, que se puso en práctica en el Torneo San Fermín del Cuatro y medio y que a juicio de las empresas fue «una buena experiencia» se pondrá en práctica en el Cuatro y medio y en el Manomanista. Los pelotaris solo podrán ser asesorados en los enfrentamientos individuales entre empresas y de ello se encargarán los técnicos de las propias promotoras. En el Parejas desaparecerá esa figura.

«Pensamos que es un paso adelante, el pelotari debe defenderse solo en la cancha», declaró Inaxio Errandonea, director comercial de Aspe. Y añadió que «es posible que les importe a algunos pelotaris y a otros, no». Las empresas esgrimen para respaldar su decisión que «en ocasiones no ayudan y no se da una buena imagen. Así todo es más serio. Es una figura complicada que en el deporte moderno tiende a desaparecer».

«No he jugado nunca contra Jaka, cualquier rival que me tocase iba a ser complicado Axier Arteaga, Delantero de Asegarce

«Estoy más verde que una lechuga, reaparecí con mil dudas y el campeonato me viene un poco pronto» Erik Jaka, Delantero de Aspe

«Debuto contra Ezkurdia, el rival que nadie quería y aunque no estoy al 100%, a ganas no me gana nadie» Asier Agirre, Delantero de Asegarce