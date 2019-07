Bikuña gusta en su primer estelar pese a la derrota

Iñigo Bikuña ha causado una buena impresión en su primer estelar profesional este miércoles en Zarautz, donde ha cedido 22-17 con Ezkurdia frente a Irribarria y Ladis Galarza en un duelo con nada menos que once abrazos en el marcador hasta el 16-16. Los vencedores han llegado más enteros que el debutante a la recta final, decisiva.

Bikuña está contento con «mi partido, aunque no con la derrota. Me he sentido a gusto sobre la cancha. Lástima que hayamos perdido. He bajado al final. Estos son partidos dd otro nivel».

En el telonero, victoria de Darío y Tolosa, el mejor de los cuatro, sobre Mendizabal III y Jaunarena por 13-22 en un mal partido plagado de errores e imprecisiones.