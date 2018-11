Pelota Bidani, el tío remero de Ezkurdia José Antonio Larrañaga en el frontón de Alegia con la camiseta que le regaló su sobrino Joseba cuando ganó el torneo DV en 2011. / ALBERDI José Antonio Larrañaga compitió con Lasarte-Michelín y Orio entre 1974 y 1979 «Joseba aprendió a usar la volea en nuestro caserío de Bidania para evitar que la pelota terminara en la huerta» JOSEBA LEZETA ALEGIA. Jueves, 15 noviembre 2018, 07:53

Las raíces maternas de Joseba Ezkurdia se hunden en Bidania, localidad natal de Mila Galarraga, madre del finalista navarro del Campeonato del Cuatro y Medio. Aunque los antecedentes ligados a la pelota proceden sobre todo de su rama paterna -dos de sus tíos, Antxon y Luis Mari Ezkurdia, ambos de Gorriti, jugaron a remonte como profesionales durante un buen número de años-, también hay deportistas en la familia de su ama. José Antonio Galarraga, su tío, remó a alto nivel en la década de los 70.

«Competí en dos traineras», explica José Antonio Galarraga, de 68 años y residente en la actualidad en Alegia. «Llegué a Lasarte-Michelín en 1974 y permanecí dos temporadas en ese club. En 1976 pasé a Orio, donde remé también en 1977 y 1979, con un paréntesis en 1978». La pregunta es obligada. ¿Qué hace un joven de Bidania en las regatas de traineras. «Me fui a la mili en 1973 con 75 kilos y regresé con 96. Dos conocidos de Goiatz habían empezado a remar con Lasarte-Michelín, me animé y decidí unirme a ellos».

Dos compañeros vinculados a la pelota. «Uno era Miguel Mari Otaegi, quien posteriormente jugó a pelota de zaguero en la empresa Jolas Nai de Mutriku. Poseía dos brazos muy sueltos. El otro era Aranguren, tío del zaguero de Aginaga que debutó hace unos meses con Asegarce. Yo, en cambio, no valía para la pelota».

«Hubiera funcionado bien en una trainera, tiene envergadura, fondo físico y es de músculo largo»

Coincidió con José Luis Korta. «Y con su hermano Bixentiko. Nuestro patrón era Antonio Oliden, otro oriotarra. Además de la trainera, Lasarte tenía un ocho. Me gustaba mucho el banco móvil por la rapidez del bote. Tenía muy buena relación con José Luis, al igual que con el resto de los compañeros. De hecho, seguimos reuniéndonos una vez al año en una comida que organizamos en la sidrería Aburuza, en Aduna. José Luis no ha venido a las últimas».

Cambio de aires

Galarraga cambió de aires en 1976. «José Luis Korta y su hermano Bixentiko se marcharon, creo que a Castro. Mercader recaló en Orio y le acompañé. Me atraía la posibilidad de compaginar la trainera con el móvil. Viajamos al extranjero con el ocho. Competimos en Francia, junto a Oxford y Cambridge, en la regata organizada por el Bataillon de Joinville. Pasamos otra semana en Amsterdam y una más en Friburgo, en Suiza. Pensábamos que éramos hombres grandes y fuertes hasta que coincidimos con aquellos alemanes de dos metros capaces de cargar con uno de nosotros en cada brazo. Yo medía 1,83. Me preguntaba a qué habíamos ido allí».

«En Lasarte me llamaban Antonio y en Orio, Bidani», apunta un José Antonio que se labró un bonito palmarés, aunque le quedó clavada una espina. «Gané las banderas de Zarautz y la del Nervión con Lasarte-Michelín. También tengo la del Corte Inglés, la de Coruña, los campeonatos de Gipuzkoa y de España... Me faltó La Concha. Con Orio nos quedamos a un segundo de la victoria en 1976. Pedreña nos sacó catorce segundos en la primera jornada. Íbamos en distintas tandas y cambió algo la meteorología. El segundo domingo les superamos por trece en la tanda de honor. Nos faltó uno para remontar. Cuando remaba en Lasarte, ganaba Orio. Y cuando me marché a Orio, apareció Pedreña. Después vinieron unos años buenos de Santurtzi».

José Antonio adornó su trayectoria con «dos medallas de plata con Orio en el campeonato de España de ochos y un bronce con Lasarte-Michelín. Vencía Bañolas, que tenía a la selección española, pero nos sacaba diferencias pequeñas. También fui bronce en el cuatro con timonel. ¿Qué bote prefería? El más bonito era el dos sin».

Las esculturas de Chillida

La distancia entre Bidania y Orio precipitó su retirada. «Recorría 90 kilómetros cada día, 45 para ir y otros tantos para regresar a casa. Una hora de ida y otra de vuelta. Perdía mucho tiempo por el camino. Además, trabajaba en la empresa Emua de Irura. Mecanizábamos piezas, entre ellas las de varias esculturas de Chillida, como el Peine del Viento. La pieza más grande que ha pasado por mis manos pesaba 106 toneladas. Uno de nuestros principales clientes era Fagor».

¿Tiene Joseba Ezkurdia condiciones para el remo? «Sin duda alguna», afirma convencido su tío. «Si hubiera nacido en Orio o cerca... Posee envergadura y fondo físico, es de músculo largo, trabajador... Habría funcionado bien en una trainera».

Pero se decantó por la pelota, empujado también por su familia materna de Bidania. «Mila, la madre de Joseba, es la menor de seis hermanos. Somos tres mujeres, María Luisa, Margarita y Mila, y tres hombres, Patxi, Juan Cruz y yo. Nacimos en el caserío Aurtza. En Bidania se le conoce por ese nombre, aunque un cura nos dijo que el nombre real es Aburuza. ¿Si existen antecedentes deportivos en casa? No. Bueno, contaban que nuestro tío Juan Cruz era un hombre muy fuerte y que en la mili le pusieron a lanzar disco. Creo que llegaba lejos». José Antonio considera que «físicamente Joseba se parece bastante a nosotros. Es el pequeño de tres hermanos. Maitane, de 31 años, y Mattin, de 29, que también jugaba a pelota, guardan mayor parecido con su padre».

«Cuando nos reunimos la familia, él pone la música. Si gana bailamos a lo suelto; si pierde, a lo agarrado»

Ezkurdia no jugaba a pelota únicamente en los frontones. «Él era todavía un niño cuando los hermanos nos turnábamos en el cuidado de su amona, nuestra madre. Como Mila vivía en Arbizu, lejos de Bidania, venía los fines de semana y traía a sus tres hijos al caserío. Joseba no paraba de jugar a pelota contra una de las paredes de casa y pintamos una raya para que hiciera las funciones de chapa. Cada vez usaba pelotas más duras y rompía cristales. La amona también le reñía porque la pelota terminaba más de una vez en la huerta. Empezó a usar la volea para impedir que se le escapara a la huerta. Tenía que darle como fuera para ahorrarse la riña».

La camiseta del torneo DV

El padre de Joseba Ezkurdia, Mattin, cuida yeguas y caballos, lo que le impedía acudir a los partidos de su hijo en categorías inferiores. El tío José Antonio se encargó de esa labor. «Iba a Arbizu en automóvil, recogía al chaval y a su madre y nos dirigíamos al pueblo donde jugaba. Tengo apuntados todos los partidos que ha disputado desde los catorce años hasta hoy. También guardo un montón de recortes de EL DIARIO VASCO en los que aparece. Incluso, le hacía de botillero cuando no venía Lino Arruti. ¿Qué consejos le daba? Ni yo tengo muchos conocimientos, ni los necesitaba porque para el séptimo tanto ya se daba cuenta de por dónde iba el partido. Si fallaba una pelota, le decía que se olvidara del error. Eso sí, no me gusta nada el saque bombeado. Prefiero que le dé. A la pared, al centro o al ancho, pero que le dé».

Conserva como oro en paño «la camiseta firmada del día que Joseba ganó la final del Torneo DV de aficionados en Zumarraga, en 2011. Jugó con Díez contra Larrañaga y Linzoain. Había perdido la del año anterior con el oriotarra Galarraga, hijo de un primo nuestro, ante Yoldi y Gorrotxategi».

José Antonio destaca que «Joseba nos ayuda a mantener unida a la familia. Nos da vida. Nos reunimos a menudo en el caserío. Tras ganar la semifinal en Bilbao a Urrutikoetxea cenamos en el ostatu que mi hermano Juan Cruz regenta en Bidania. Lo celebramos con champán. Joseba pone la música. Si gana, bailamos a lo suelto. Si pierde, turno para el agarrado. Veremos el domingo».