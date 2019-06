Pelota Bengoetxea VI y Artola negocian la renovación de sus respectivos contratos Miércoles, 19 junio 2019, 08:19

Oinatz Bengoetxea e Iñaki Artola son los dos pelotaris que acaban contrato con Baiko a final del mes. El leitzarra, que se incorporó la tarde del lunes a la concentración tras disfrutar de vacaciones, reconoció que «ambas partes ya hemos mantenido algunos contactos y la cosa pinta bien. No creo que la renovación se cierre aquí, en Orduña, todavía quedan algunos flecos pendientes, pero no descarto nada». El nuevo contrato uniría a Bengoetxea VI con Baiko para una o dos temporadas. En el caso del alegiarra, todo parece indicar que no habrá ningún problema para llegar a un acuerdo. El pelotari está centrado únicamente en el partido del Torneo San Fermín que le enfrenta el sábado en Muskiz precisamente a Oinatz.