Beñat Senar renueva contrato con Baiko para dos temporadas
El acuerdo garantiza la continuidad del ataundarra en la plantilla hasta octubre de 2027
Joseba Lezeta
San Sebastián
Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:56
Beñat Senar celebrará este sábado su 25 cumpleaños con la alegría de la renovación del contrato con Baiko para dos temporadas más. El ataundarra muestra ... su deseo de «tener continuidad e intentar mejorar el nivel ofrecido hasta ahora». El delantero del barrio de San Gregorio debutó como profesional el 26 de noviembre de 2023 en Segura.
