Beitia, finalista; caen Larrarte y Mendizabal
San Sebastián
Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:47
Bingen Beitia es el único finalista de Euskadi en el Mundial de frontball que se disputa en la localidad mexicana de Iztapalapa tras batir 5- ... 4 al representante de Francia en el desempate de la semifinal. Perdieron la también sub-23 Nora Mendizabal, andoaindarra, y en categoría absoluta Miren Larrarte, bidaniarra. Tampoco estará en la final Goiuri Zabaleta (España).
