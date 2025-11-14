Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Los representantes de la Euskal Selekzioa en el Mundial de frontball. EEPF
Mundial de frontball

Beitia, finalista; caen Larrarte y Mendizabal

Joseba Lezeta

San Sebastián

Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:47

Comenta

Bingen Beitia es el único finalista de Euskadi en el Mundial de frontball que se disputa en la localidad mexicana de Iztapalapa tras batir 5- ... 4 al representante de Francia en el desempate de la semifinal. Perdieron la también sub-23 Nora Mendizabal, andoaindarra, y en categoría absoluta Miren Larrarte, bidaniarra. Tampoco estará en la final Goiuri Zabaleta (España).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  3. 3 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  4. 4 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  5. 5 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  6. 6

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  7. 7 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  8. 8 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  9. 9 Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi
  10. 10

    «No he conocido a nadie tan malo como Trump», escribió Epstein

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Beitia, finalista; caen Larrarte y Mendizabal

Beitia, finalista; caen Larrarte y Mendizabal