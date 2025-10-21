Barrenetxea IV no jugará el Campeonato de Parejas por el permiso de paternidad

La baja de Javier Urriza tras su retirada en junio era inapelable. Pero no será la única de relumbrón en el Campeonato de Parejas que ... echa a andar este sábado en Galarreta. Tampoco Endika Barrenetxea figura en la lista de las parejas participantes. El motivo es sencillo y lo comunica el propio zaguero hernaniarra: «Voy a ser padre en los próximos días y me tomo el permiso de paternidad –las seis primeras semanas son obligatorias–. Quizá podía haber participado en la primera jornada este fin de semana, pero no tiene sentido empezar y perderme los siguientes partidos».

Barrenetxea IV había estado presente como titular «en las últimas catorce ediciones del Campeonato de Parejas. Debuté en 2011 con Urriza de compañero y ganamos. Desde entonces no me había perdido ninguna. Incluso llegué a tiempo aquel año en el que estuve parado por la enfermedad de Crohn».

«Después de diecisiete años de profesional tampoco me va a venir mal tomarme un respiro», señala con un punto de resignación el zaguero hernaniarra, que además de jugar a remonte se encarga de aspectos organizativos relacionados con la actividad del frontón Galarreta.

Aunque los remontistas manifestaron su preferencia por un torneo de cinco parejas –«consideramos que sería más equilibrado», apunta Juanenea–, ha prevalecido la opinión de la empresa y, al igual que el año pasado, jugarán cuatro. En este caso son Ansa II-Zubiri, Ezkurra II-Larrañaga, Segurola-Juanenea y Aldabe-Azpiroz. Empiezan el sábado.

Kike Elizalde, el intendente de Galarreta, señala que «la falta de un zaguero como Barrenetxea con capacidad de romper los partidos puede traer consigo que se equilibren los partidos y la propia competición, aunque todo volverá a depender del estado de forma de los pelotaris».

La competición va a durar dos meses y medio, ya que la fecha de la final se retrasa una semana respecto al calendario de ediciones anteriores. Tendrá lugar en navidades, sí, pero el sábado 3 de enero en lugar del 27 de diciembre. Oriamendi 2010 atiende así la petición de Euskal Telebista, comprometida para retransmitir en directo el evento remontista del año que congrega más público en Galarreta.

La incorporación de Aritz Zubiri a la nómina de titulares es una de las notas reseñables de la competición presentada ayer en las instalaciones de Orona. Aunque ya ha participado en varias ediciones, el zaguero de Goizueta vuelve al primer plano a los 38 años. Su buen rendimiento en los últimos festivales ha propiciado que los responsables de la empresa depositen su confianza en un pelotari experimentado. La otra novedad es Kemen Aldabe, delantero en franca progresión.

También Iban Larrañaga atraviesa un buen momento de forma, patente lo mismo en el reciente Gross txapelketa que ganó contra pronóstico al lado de Goikoetxea V y en las apariciones en frontón corto. El pasado fin de semana se impuso en los dos compromisos de la gira Herriz herri, en Altsasu y en Arrigorriaga.