Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En la fila de arriba, Aiestaran VII, Gurrutxaga, Aiestaran VI, Goikoetxea VI, Eskudero, Goikoetxea V y Deskarga. En la de abajo, Zubiri, Segurola, Juanenea, Larrañaga, Ansa II, Aldabe y Ezkurra II, este martes en Orona. José Mari López

Barrenetxea IV no jugará el Campeonato de Parejas por el permiso de paternidad

Segurola-Juanenea, Ezkurra II-Larrañaga, Aldabe-Azpiroz y Ansa II-Zubiri competirán por las txapelas a partir del sábado en Galarreta

Joseba Lezeta

Hernani

Martes, 21 de octubre 2025, 19:29

Comenta

La baja de Javier Urriza tras su retirada en junio era inapelable. Pero no será la única de relumbrón en el Campeonato de Parejas que ... echa a andar este sábado en Galarreta. Tampoco Endika Barrenetxea figura en la lista de las parejas participantes. El motivo es sencillo y lo comunica el propio zaguero hernaniarra: «Voy a ser padre en los próximos días y me tomo el permiso de paternidad –las seis primeras semanas son obligatorias–. Quizá podía haber participado en la primera jornada este fin de semana, pero no tiene sentido empezar y perderme los siguientes partidos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3

    Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  4. 4 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  5. 5 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  6. 6 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  7. 7 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  8. 8 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  9. 9

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta
  10. 10 Las patatas vascas que enamoran a Mercadona: las vende por toneladas y este año ha encargado una cifra récord

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Barrenetxea IV no jugará el Campeonato de Parejas por el permiso de paternidad

Barrenetxea IV no jugará el Campeonato de Parejas por el permiso de paternidad