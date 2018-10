Pelota La banda de música de Lesaka toca por sorpresa en su honor Jueves, 4 octubre 2018, 07:07

«En junio de 2016 me hicieron un homenaje al cumplir más de 60 años tocando el clarinete en la banda de música del pueblo. Koteto se puso de acuerdo con el director de la banda, Mikel Iriarte, y juntos planearon organizar un festival en Lesaka para promocionar el remonte. Llegaron a anunciar hasta la combinación. Koteto con Ion frente a Zeberio II y Barrenetxea IV. Yo estaba viendo el partido y de repente entró la banda al frontón tocando en mi honor. Lo sabía todo el pueblo menos yo. Fue una sorpresa mayúscula. Me quedé cortado, no sé si reaccioné. Me bailaron un aurresku dos miembros de la banda y me dijeron que parecía un militar de lo rígido que estaba. Luego hicimos una comida todos juntos. Fue una bonita fiesta, no se me olvidará en la vida. Entre Koteto y el director de la banda la liaron buena.