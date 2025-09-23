El Balda, la nueva capital puntista

El aterrizaje de la Final Four de la Jai Alai League de cesta punta en Donostia ha convertido al frontón Carmelo Balda en el nuevo ... epicentro puntista. Apenas han pasado cinco meses desde que se confirmó que la fase final del circuito recalaría en la capital guipuzcoana, y la respuesta de la afición en estas tres últimas jornadas está demostrando que el público tenía ganas de volver a disfrutar en directo de los mejores especialistas del torneo.

Ayer se disputaron las segundas semifinales, tanto en categoría masculina como femenina, con dos partidos que hicieron de la jornada una auténtica fiesta dentro y fuera de la cancha. Los grandes triunfadores fueron Barandika-López y Elaia-Maia, las dos parejas que lograron el pase a la final. Aunque tampoco se quedaron atrás los aficionados, los auténticos protagonistas de la tarde. Entre música en vivo, pintxos y exhibiciones en los descansos –con los más pequeños del equipo de cesta punta de Hondarribia–, el Balda vivió una velada «para repetir», como le decía una hija a su padre al salir del frontón.

Antes de que arrancara la primera semifinal, el ambiente en los alrededores del recinto ya dejaba entrever lo que estaba por venir. Familias, cuadrillas, parejas y amantes de la cesta punta convirtieron un lunes cualquiera en una cita especial. La cola de acceso al nuevo templo donostiarra era la primera señal de que se avecinaba una tarde grande.

Dentro, una banda de música —«sin nombre», como el propio pianista explicó— se encargó de dar la bienvenida a los espectadores y calentar el ambiente. Todo ello en un frontón que, el próximo lunes, volverá a llenarse para la gran final, con entradas a 20 euros, donde se conocerán las dos parejas ganadoras de la edición.

La tarde, que arrancó con la competición femenina, fue ganando intensidad a medida que la primera semifinal alcanzaba su primer set. La entrada constante de público hizo que el Carmelo Balda terminara prácticamente lleno, con las butacas ocupadas y un murmullo de expectación que se transformaba en aplausos al ritmo de cada tanto. Ni la comida ni la bebida en las manos impidieron a los aficionados reconocer con aplausos las mejores jugadas de las pelotaris. Finalmente, Elaia y Maia (15-12, 15-9) fueron las que se llevaron la ovación como vencedoras de la primera semifinal.

En la semifinal masculina, con el Balda a rebosar y el público entregado, quedó claro que traer la mejor competición de cesta punta a Donostia ha sido todo un acierto —y lo seguirá siendo durante, al menos, los dos próximos años—. Erkiaga-Gorka y Barandika-López fueron los encargados de poner la guinda a la tarde. Antes del partido, los aficionados aprovecharon para levantarse de sus butacas y pasar otra vez por el bar, como si también necesitaran coger fuerzas para disfrutar del segundo y último choque del día.

Tras un apretado partido a dos sets (15-7, 15-9) –el marcador no hizo justicia–, Barandika y López lograron el pase a la final, donde les esperan ya Urresti y Basque. La cita del próximo lunes promete y mucho, ya que será el último día para disfrutar de la conclusión de la Final Four de la Jai Alai League. Las entradas están disponibles en la página web de 'Eraman! Jai Alai' o el mismo lunes en las taquillas del Carmelo Balda.

«Un acuerdo estratégico»

La cita en territorio donostiarra volvió a confirmar el acierto de la ciudad al apostar por recuperar el lugar que merece la pelota. Como explicó el concejal de Deportes, Iñaki Gabarain, «este acuerdo es estratégico para Donostia Kirola, estamos recuperando poco a poco el sitio que la pelota debe tener en la ciudad, y acoger las finales de cesta punta en el Carmelo Balda es un paso enorme».

El acuerdo entre Donostia Kirola y la empresa Eraman! se firmó en el mes de abril para tres años (2025, 2026 y 2027). De esta manera el frontón Ezkurdi de Durango pasará a ser el que dé el pistoletazo de salida a la competición que viajará una vez más la próxima campaña ni más ni menos que por Pau, Donibane Lohizune, Biarritz y Hegoalde.