Alrededor de un millar de personas se acercaron al Balda para disfrutar de la segunda jornada de la Final Four de Jai Alai League. Eraman!
Final Four Jai Alai League

El Balda, la nueva capital puntista

Expectación ·

La afición llenó las gradas del frontón donostiarra y disfrutó de las segundas semifinales de la Final Four de la Jai Alai League

Xabier Manzanares

San Sebastián

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:16

El aterrizaje de la Final Four de la Jai Alai League de cesta punta en Donostia ha convertido al frontón Carmelo Balda en el nuevo ... epicentro puntista. Apenas han pasado cinco meses desde que se confirmó que la fase final del circuito recalaría en la capital guipuzcoana, y la respuesta de la afición en estas tres últimas jornadas está demostrando que el público tenía ganas de volver a disfrutar en directo de los mejores especialistas del torneo.

