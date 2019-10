Pelota Baiko recompone su organigrama técnico José Ángel Balanza 'Gorostiza', ayer en el frontón de Zalla. / J.P.M. José Ángel Balanza 'Gorostiza' se estrenó ayer en labores de intendente. Recoge el testigo de Rubén Beloki, que asume los entrenamientos de los guipuzcoanos y navarros de la plantilla JOSEBA LEZETA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 3 octubre 2019, 07:35

Aires nuevos para el cambio de temporada. A falta de incorporaciones en la plantilla de manistas, Baiko Pilota recompone su organigrama técnico con un nuevo reparto de funciones entre Rubén Beloki, Pablo Berasaluze y José Ángel Balanza 'Gorostiza', quien ayer en Zalla se estrenó en su nueva labor de encargado del material, con ocasión de la elección para el partido inaugural del Campeonato del Cuatro y Medio que Irribarria y Víctor disputarán la noche de mañana.

El de Huércanos, de 49 años, reemplaza a Rubén Beloki como intendente. El exzaguero de Burlada, de 45 años, ha desempeñado en solitario esta tarea desde junio de 2015, después de compartirla durante un corto periodo de tiempo con Roberto García Ariño, su predecesor en Asegarce, empresa que el pasado mes de enero adquirió la actual denominación.

Gorostiza y Beloki componen junto a Pablo Berasaluze (Berriz, 42 años) la dirección técnica de un cuadro de 25 pelotaris, doce delanteros y trece zagueros, a los que cabe añadir una lista de quince o dieciséis pelotaris con precontrato que acuden regularmente a los entrenamientos convocados por los responsables de Baiko.

Gorostiza, el nuevo intendente, desarrollaba hasta ahora labores de apoyo de Unai Iglesias, gerente comercial, a la hora de vender festivales a ayuntamientos o clubes. También era habitual verle como botillero de parejas o pelotaris a nivel individual hasta que esa figura desapareció de los campeonatos oficiales.

El tema del material no le es extraño a Gorostiza, que empezó a elaborar por su cuenta pelotas goxuas durante su larga convalecencia de una lesión de rodilla que le obligó a pasar por el quirófano cuando era todavía manista profesional. Hace unos veinte años. «Siempre he tenido interés por este tema», ha declarado más de una vez el riojano. «Me gusta y se me da bien. No he querido meterme en la pelota de toque».

Durante este tiempo ha mantenido una relación con Ander Ugarte, pelotero de Punpa, con quien ha compartido opiniones. El sebo, el cuero, la lana... forman parte de sus temas de conversación, por lo que posee conocimientos en lo relativo a la fabricación de pelotas.

Gorostiza será el encargado junto a Jon Apezetxea, intendente de Aspe, de elegir las pelotas que servirán a Martin Alustiza, seleccionador de material, en los tres campeonatos: Cuatro y Medio, Parejas y Manomanista. También dispondrá los lotes para la mayoría de los festivales de Baiko. Asimismo, preparará las distintas partidas adquiridas a Punpa, suministrador único de las dos grandes empresas. Las pelotas requieren una labor de acondicionamiento antes de llevarlas al frontón. Beloki heredó de Salva Vergara el cometido que recae ahora en el de Huércanos. Hay que sobarlas, mimarlas, prepararlas, mantenerlas a la temperatura idónea...

Grupos por territorios

La dirección de Baiko persigue asimismo la polivalencia de sus técnicos, a los que distribuye por zonas como responsables de los distintos grupos de entrenamiento. Así, Gorostiza se hace cargo del seguimiento más próximo a los dos riojanos de la plantilla: Víctor y Salaverri. Dirigirá en el Adarraga sus sesiones de frontón, a las que se sumará algún aficionado reclutado con vistas al futuro, como Óscar Lerena.

En este nuevo reparto de tareas, Rubén Beloki se responsabilizará de los entrenamientos de los pelotaris navarros, con el Labrit de Pamplona como frontón de referencia, y de los guipuzcoanos, incluido Aimar Olaizola, cuyo centro neurálgico es Beasain, con visitas también al Beotibar de Tolosa.

Pablo Berasaluze mantiene las riendas de los entrenamientos del grupo vizcaíno, con Bilbao como principal punto de referencia. Tampoco es extraño que pelotaris de otros territorios acudan regularmente al frontón Bizkaia.

De todas maneras, tanto Rubén Beloki como Pablo Berasaluze cubrirán las espaldas a Gorostiza como intendente cuando coincidan festivales el mismo día o durante las vacaciones del titular.

Esta recomposición técnica busca una mejora en el rendimiento de un cuadro que inicia ya la nueva temporada con la esperanza de romper la racha de éxitos de Aspe en las competiciones oficiales. La última txapela de primera de Baiko, entonces Asegarce, es la ganada por Oinatz Bengoetxea en el Manomanista de 2017. Los seis siguientes títulos han ido a parar a manos de pelotaris de la empresa rival.