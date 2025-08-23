Azpiroz pasa del negativo a la opción

Xabier Azpiroz ha convertido el punto negativo del partido inaugural de la liguilla, producto de un 30-8 inapelable ante Imanol Ansa, en una opción ... seria para entrar en la semifinal del Campeonato Individual-Eusko Label de remonte gracias a la victoria por 24-30 ante Aritz Juanenea en Galarreta. Tiene ante sí una buena oportunidad, imposible de arrebatar si hace 26 tantos a Endika Barrenetxea en la última jornada, si bien puede bastarle con hacer 16 si Juanenea cae frente a Ansa. La única manera de que el de Uitzi se complicara de verdad la vida y dependiera completamente de otros sería no llegar a 16 en el encuentro ante el zaguero hernaniarra.

Azpiroz, una vez más, tuvo que rehacerse de un inicio flojo. «Ya me pasó el año pasado contra Urriza. Empecé mal y después igualé a 25. Hace dos me sucedió tres cuartos de lo mismo. Me sentía sin chispa y pensaba que esta vez me iba a ocurrir lo mismo. Esta vez he podido reaccionar».

Empezó el de Uitzi con una falta de saque en el primer tanto. El mayor acierto de Juanenea con el primer disparo marcó el arranque de un encuentro fundamental para las aspiraciones de los dos protagonistas para su objetivo de alcanzar las semifinales. Perder significaba decir adiós al torneo o casi.

Juanenea 24 - 30 Azpiroz Tiempo de juego: 57 minutos y 38 segundos.

Pelotazos a buena: 218.

Tantos de saque: Juanenea, 4. Azpiroz, 5.

Faltas de saque: Juanenea, 1. Azpiroz, 3.

Tantos en juego: Juanenea, 15. Azpiroz, 19.

Tantos perdidos: Juanenea, 5. Azpiroz, 2.

Marcador: 4-0, 4-1, 5-1, 5-3, 8-3, 8-4, 10-4, 10-5, 11-5, 11-8, 12-8, 12-12, 13-12, 13-15, 14-15, 14-18, 15-18, 15-19, 16-19, 16-22, 18-22, 18-23, 19-23, 19-25, 21-25, 21-27, 23-27, 23-28, 24-28 y 24-30.

Tantos de diez o más pelotazos: 5 (tres para Juanenea y dos para Azpiroz).

Momios de salida: 100 a 80 a favor de Juanenea.

Botilleros: Aimar Jabalera asesoró desde la silla a Aritz Juanenea y Aritz Eskudero hizo lo propio con Xabier Azpiroz.

Incidencias: unos 250 espectadores en Galarreta, entre ellos el director de cine Aitor Arregi.

Pese a verse seis tantos por detrás en el 10-4 y en el 11-5, reaccionó Azpiroz. Por fin afinó el saque. «He acertado un poco más, sobre todo durante esa fase en la que he conseguido igualar el marcador y tomar ventaja». Cuatro tantos de saque entre el 11-5 y el 14-18 le permitieron tomar aire y entrar en la última decena con una ventaja que cobra mayor importancia cuando el rival no es capaz de hacer daño con esa arma fundamental.

Juanenea había entrado en un bucle negativo. El saque no le dio ningún tanto directo desde el 7-3 favorable hasta el 18-22 adverso y ninguno más a partir de ese momento. Ambos se hacían daño al resto y remontar en esas circunstancias es tarea poco menos que imposible.

Además, la pelota salió con poca velocidad de la cesta de Juanenea, ofuscado con colocarla en lugar de soltar fuerte el brazo. Azpiroz, que no destaca precisamente por la pegada, encontró el rebote con mayor asiduidad que el de Saldias.

Este resultado deja el pase directo para la final en manos de Ansa II y Barrenetxea IV, cuyo choque del próximo sábado en el frontón largo hernaniarra adquiere mayor relevancia si cabe.