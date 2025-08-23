Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Xabier Azpiroz y Aritz Juanenea, en acción en el partido del Individual en Galarreta. Arizmendi
Azpiroz 24 - 30 Juanenea

Azpiroz pasa del negativo a la opción

La victoria ante Juanenea le acerca a la semifinal, que se asegurará si hace 27 tantos a Barrenetxea aunque le puede bastar una derrota más abultada

Joseba Lezeta

San Sebastián

Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00

Xabier Azpiroz ha convertido el punto negativo del partido inaugural de la liguilla, producto de un 30-8 inapelable ante Imanol Ansa, en una opción ... seria para entrar en la semifinal del Campeonato Individual-Eusko Label de remonte gracias a la victoria por 24-30 ante Aritz Juanenea en Galarreta. Tiene ante sí una buena oportunidad, imposible de arrebatar si hace 26 tantos a Endika Barrenetxea en la última jornada, si bien puede bastarle con hacer 16 si Juanenea cae frente a Ansa. La única manera de que el de Uitzi se complicara de verdad la vida y dependiera completamente de otros sería no llegar a 16 en el encuentro ante el zaguero hernaniarra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  2. 2 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  3. 3

    «Karlos era un montañero muy experimentado; ha sido muy mala suerte»
  4. 4 La tierna dedicatoria a una novia en un anuncio en El Diario Vasco: «Por una vida llena de amor, crecimiento y felicidad»
  5. 5

    «Las vistas son preciosas y además no pagamos»
  6. 6

    Sadiq estudia la oferta del Girona y activaría la vía Yangel
  7. 7 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  8. 8

    La Guardia Civil identifica a un pesquero cántabro como presunto autor del descarte ilegal en aguas de Ulia
  9. 9 El curioso nombre de las plataformas de las playas que no se usa fuera de Euskadi
  10. 10 Un futbolista guipuzcoano, entre los seleccionados para entrar en el nuevo equipo de Ibai Llanos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Azpiroz pasa del negativo a la opción

Azpiroz pasa del negativo a la opción