Azpiroz, en guardia: «Además de defender, ya terminaré tantos»

Joseba Lezeta San Sebastián Sábado, 9 de agosto 2025, 07:48 Comenta Compartir

Xabier Azpiroz (Uitzi, 30 años) está en guardia. En realidad, nunca baja la guardia y menos en su estreno dentro de una liguilla de los cuatro mejores en el Campeonato Individual de remonte. «Además de defender, ya terminaré tantos» alerta a Imanol Ansa, su oponente este sábado por la tarde en Galarreta con los primeros puntos en juego. El festival comienza a las 16.30 horas.

Maestro en la escuela pública navarra y antiguo profesor de euskera en una cárcel de Pamplona, Azpiroz es consciente de la dificultad que entraña medirse al vigente campeón. «Nos hemos enfrentado muchas veces. Antes de la pandemia y de mi marcha a la empresa e-Remonte, estábamos a una altura similar en los individuales. Desde que regresé a Oriamendi nos hemos enfrentado varias veces, incluidas dos finales del Masters, y no he conseguido ganarle. Imanol ha ido hacia arriba estos años».

Detalla Azpiroz la progresión del delantero de Urnieta. «Preparación, físico, ha cogido peso a base de más músculo... Y saca mejor que muchos zagueros. En las ejecuciones desde el ancho lo pondría a la altura de Barrenetxea IV».

Hacer frente a un remontista tan explosivo que además domina el primer disparo de esa manera presenta una montaña de dificultades antes las que el zaguero de Uitzi no se arruga: «Hay que defender, aguantar, aguantar y meter una más en el verde. Pero, ojo, en la medida que sea posible trataré de hacer jugadas».

Después de numerosos intentos, Azpiroz ha conseguido por fin una plaza en la liguilla final. «Me he metido por primera vez entre los cuatro mejores. Antes de la pandemia del Covid, en 2018 y 2019, estuve a las puertas. Me eliminó una vez Endika y en otra ocasión Ezkurra II. Era más o menos el sexto pelotari del ranking. En mi segunda época en Oriamendi caí ante Juanenea en 2022 y 2023, edición en la que me superó por 30-28. Y el año pasado me cerró el paso Urriza con un 30-25. Faltaba dar ese último paso».

«Terminamos reventados»

Ha sido posible esta vez tras doblegar a Ezkurra II el pasado martes en el último asalto de las previas, «después de darnos una paliza. Terminamos 30-24. Josetxo me hizo un tanto de saque y yo no conseguí ninguno, lo que nos obligó a trabajar mucho en el peloteo. Pasamos más de una hora sobre la cancha y terminamos reventados. De hecho, para el tanto ocho ya llevábamos un buen trote».

Ese partido ha podido proporcionar a Azpiroz parte del rodaje que le ha sido imposible llevar a cabo el pasado mes. «Me tomé vacaciones la primera semana de julio. Luego empezó la Summer Season, torneo en el que llegué a la final con Ansa. Aproveché para realizar un entrenamiento específico de frontón durante aquellos días, poco más. Después jugué dos partidos en el torneo de Zarautz y a las 48 horas la eliminatoria del Individual contra Ezkurra II, tras la que me he limitado a la recuperación».

El calendario de la liguilla del Individual le dará una tregua que tratará de aprovechar para afinar la puesta a punto en Galarreta. «Como nuestro partido estrena la liguilla y solo hay competición los sábados, dispondré por lo menos de dos semanas hasta el siguiente compromiso. Ese margen me dará tiempo para algún que otro ensayo». Tras lo comprobado contra Ezkurra II, apuntalar el saque será uno de sus objetivos. «El martes no me quedé nada contento el en ese apartado», confiesa.

Una vez en la liguilla, Azpiroz se plantea nuevos retos ante rivales de talla. «Ansa y Barrenetxea están en otro escalón y veo a Juanenea con una motivación extra. También yo estoy ilusionado».

El sistema de competición de la liguilla otorga margen de maniobra. «Son tres partidos y solo uno de los cuatro participantes cae eliminado. El segundo y el tercero disputarán la semifinal. Aunque pierdas el primer partido, te queda por lo menos otra oportunidad».

Cuatro puntos para el ganador y opción de sumar para el perdedor La liguilla del Campeonato Individual-Eusko Label conserva el sistema de puntuación de anteriores ediciones, por lo que el número de tantos cosechado por el perdedor influye en la clasificación. Así, el ganador de los partidos, programados a 30 tantos, recibe cuatro puntos. El baremo para los perdedores es el siguiente: dos puntos si consiguen entre 27 y 29 tantos; uno si terminan entre 24 y 26. ninguno con un marcador de 17 a 23; y un punto negativo si se quedan en 16 o menos. Si bien el peso de las victoria continúa siendo grande, los tanteadores adquieren relevancia clasificatoria, hasta el punto de resultar decisivos entre pelotaris que terminen esta fase con el mismo número de triunfos.