Pelota Azpeitia, el rival a batir para los otros dieciocho equipos Delegados, pelotaris y federativos, ayer en Zubieta. / MICHELENA El Interpueblos de Gipuzkoa de mano arranca el 5 de mayo con tres previas y la final se jugará el sábado 29 de junio en el Atano III ENRIQUE ECHAVARREN Miércoles, 17 abril 2019, 08:23

Diecinueve equipos, uno más que en la última edición, comparten el mismo objetivo: destronar a Azpeitia en el Interpueblos de Gipuzkoa de mano. Los azpeitiarras han ganado las últimas cuatro ediciones y son los grandes candidatos a revalidar la txapela. Podrán contar con Julen Egiguren en las eliminatorias previas antes de su debut como profesional con Aspe el día de San Juan en el Astelena de Eibar. «De momento nadie nos ha dicho nada. Si está bien de manos, jugará. ¿La final? Ahí no llega, pero primero tenemos que clasificarnos», nos decía Javi Odriozola, botillero del equipo de la localidad del Medio Deba. «Nos gustaría volver a hacer historia, si nos dejan. La esperanza esta ahí, pero no tenemos el mismo equipo que hace dos o tres años. Aún así, daremos guerra», proclama. En su particular quiniela a la txapela figuran Astigarraga, Hernani «que siempre está ahí» y Ataun. «Con Arratibel tienen un bonito equipo», afirma.

El sorteo, celebrado ayer en la sidrería Araeta de Zubieta y dirigido por Andoni Lertxundi, presidente de la Guipuzcoana, acompañado por Iñaki Iturrioz, director de Deportes de la Diputación, quiso que Azpeitia y Ataun, finalistas de la última edición, vayan por lados diferentes del cuadro y solo podrían verse las caras de nuevo en la final. También deparó un derbi de Tolosaldea entre Bidania-Goiatz y Tolosa.

Campeonato Interpueblos de Gipuzkoa 2019

La competición -son altas Aduna, Amasa-Villabona, Aretxabaleta, Bergara y Zestoa, mientras que causan baja Zumaia, Beasain, Errenteria y Zizurkil, arranca el domingo 5 de mayo con las tres previas de dieciseisavos -Amasa-Villabona-Andoain, Aduna-Bergara y Zestoa-Aretxabaleta- y concluye el 29 de junio en el Atano III de Donostia. La positiva experiencia en los dos últimos años de programar la final en sábado en lugar de domingo ha animado a los organizadores a repetir.