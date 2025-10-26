El Ayuntamiento contempla ampliar el frontón Atano III a partir de 2030

La futura construcción del Illunbe Berria como sede para el balonmano y el baloncesto de primer nivel puede abrir una ventana para la remodelación del ... frontón Atano III. Es la opción que barajan actualmente los responsables de Donostia Kirola. El departamento de Deportes del Ayuntamiento de San Sebastián contempla en estos momentos dos posibilidades. Las detalla el concejal Iñaki Gabarain: «Una consiste en un proyecto de renovación del actual frontón y otra, más ambiciosa, incluye su ampliación aprovechando la parcela contigua que dejará libre el actual polideportivo Gasca una vez se traslade su actividad a Illunbe Berria».

Dado que el Bera Bera de balonmano y el IDK de baloncesto disputan sus partidos en el Gasca, este recinto seguirá en uso hasta la primavera de 2030, fecha prevista en un principio para la apertura del pabellón multiusos de Illunbe. Sería a partir de entonces cuando se podrían acometer obras en las inmediaciones del Atano III.

Recalca Iñaki Gabarain que la ampliación del Atano III significaría «un proyecto ambicioso que supondría un aumento importante del aforo, desde los cerca de 1.600 asientos actuales hasta llegar a los 3.000. Esto le daría capacidad, por tanto, para albergar finales de pelota a mano profesional, como hacen el Navarra Arena de Pamplona o el Bizkaia de Bilbao».

Hay que situar esta voluntad «en el marco de la renovación que se está acometiendo en el conjunto de la Ciudad Deportiva de Anoeta: remodelación del Miniestadio, urbanización, proyecto de un nuevo pabellón multiusos en Illunbe...».

Existe una opción de renovar el Atano IIIy otra, «más ambiciosa», de emplear la parcela donde hoy en día está el Gasca

Este planteamiento, según el propio Gabarain, descarta ahora mismo que «Illunbe Berria albergue un frontón, sino que dispondría de dos Arenas: uno mayor, con un aforo escalable hasta los 15.000 asientos que permita conciertos de diverso tamaño, así como eventos deportivos y de otro tipo; y un segundo con aforo entre 2.500 y 3.000 espectadores, de uso exclusivamente deportivo y que sustituiría al actual Gasca. A estos dos Arenas se añadiría una tercera cancha de menor tamaño y cuya función principal sería acoger entrenamientos y otras necesidades deportivas».

La necesidad de uso del Gasca hasta primavera de 2030 no conlleva renunciar a dar pasos que permitan más adelante acometer la realización del proyecto. Un propósito de esta envergadura exige, como ocurre con el Illunbe Berria, un cronograma previo que puede incluir un concurso de arquitectura, la redacción del proyecto, ahormar un acuerdo institucional de financiación y licitar las obras antes de acometer la renovación o la ampliación del edificio, en este caso el Atano III. Adelantar tareas permitiría estar listo para el momento en el que se pueda prescindir del Gasca como tal.

Competir de tú a tú

Un Atano III para 2.500 o 3.000 espectadores permitiría a Donostia aspirar a recuperar las grandes finales del calendario manista y competir de tú a tú con Bilbao y Pamplona a la hora de atraer los partidos en los que se ponen en juego las txapelas del Manomanista y de los campeonatos de Parejas y del Cuatro y Medio.

El concejal Iñaki Gabarain señala que «el aumento de las localidades de 1.600 a 3.000 permitiría competir por las grandes finales»

San Sebastián acogió por última vez una final del Manomanista el 29 de junio de 2014, hace once años y cuatro meses. Desde que Juan Martínez de Irujo se caló su quinta y última txapela en la competición reina, el Atano III permanece alejado del circuito de las grandes citas del calendario manista profesional, repartidas principalmente entre el Bizkaia de Bilbao y el Arena de Pamplona con alguna incursión esporádica y cada vez menos frecuente en el Ogueta de Vitoria. Durante ese periodo tampoco se han repartido los títulos del Parejas y del Cuatro y Medio en un recinto acostumbrado en su día a esos acontecimientos.

Jon Ander Albisu, que tenía entonces 24 años, fue el único guipuzcoano participante en el último Manomanista que concluyó en San Sebastián, el de 2014. En 2025 han sido cinco de un total de doce, casi la mitad de la nómina: los dos finalistas, Altuna III y Artola, más Jaka, Peña y Senar.

'Exilio' de una generación

La evolución positiva de la pelota a mano en nuestro territorio ha sido de tal envergadura que durante este largo periodo de ausencia de finales manomanistas de Donostia siete de las once txapelas entregadas han terminado en Gipuzkoa: las dos de Iker Irribaria en Arama, cuatro de Jokin Altuna en Amezketa y la de Erik Jaka en Lizartza. Las seis, conquistadas en Bilbao.

La última final del Manomanista en Donostia fue la ganada por Irujo a Julen Retegi en 2014, hace once años y cuatro meses

Completan esta colección cuatro títulos del Cuatro y Medio conquistados por Jokin Altuna y cinco del Parejas, distribuidos entre Beñat Rezusta (tres), Iker Irribarria (una) y Altuna III (una), en el Bizkaia todas menos la última de Rezusta, ganada en Iruña.

Esta generación dorada se ha visto abocada a un 'exilio' en cuestión de finales, forzado por la pérdida de peso del Atano III tras la construcción en Bilbao del Bizkaia y en Pamplona del polivalente Arena, apto para acoger lo mismo pelota que acontecimientos deportivos de distinta índole, conciertos de música o congresos. Con Jokin Altuna a la cabeza, este magnífico grupo de manistas no ha tenido de momento la opción de celebrar alguno de sus éxitos cerca de casa, como hicieron en su día Joxan Tolosa y Atano X en el propio recinto de Anoeta, Joxe Arriaran y Miguel Soroa en el Astelena de Eibar, Miguel Gallastegi tanto en su Eibar natal como en Bergara o Atano III en Eibar o en el Gros.

Altuna IIIha ganado sus txapelas en Bilbao, como Irribarria y Jaka, mientras que Rezusta se caló dos en el Bizkaia y una en Iruña

Iñaki Gabarain insiste en que «el impulso de la pelota en San Sebastián es un objetivo prioritario y así lo hemos demostrado desde el comienzo de esta legislatura con la puesta en marcha del plan Donostia Pilota. Fruto de ese plan se están desarrollando diversas líneas de trabajo en colaboración con los distintos agentes del sector, desde la Federación Guipuzcoana de Pelota a los promotores de las distintas modalidades de pelota profesional como Aspe, Baiko, Eraman! o Jai Alive, así como con los clubes de pelota donostiarras».

Muestra de ello es, según destaca el concejal de Deportes, «la creciente actividad en el Atano III. Sin ir más lejos, en 2025 ha acogido, entre otros partidos, una semifinal del Manomanista y un partido decisivo de la última jornada de la liguilla de semifinales del Campeonato de parejas. También hay que destacar que el Carmelo Balda es por primera vez sede de las finales de la Jai Alai League, la competición más importante de la cesta punta, y que lo será durante tres años».

El próximo domingo, 2 de noviembre, está programada en el Atano III una de las dos semifinales del Campeonato del Cuatro y Medio. La esperanza de un frontón remodelado a la altura de los tiempos que corren permite soñar con la Donostia de las finales manomanistas. El tiempo dirá.