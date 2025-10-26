Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El frontón Atano III, a la izquierda, y el polideportivo Gasca, son edificios contiguos. Arizmendi

El Ayuntamiento contempla ampliar el frontón Atano III a partir de 2030

Donostia Kirola baraja aprovechar cuando se libere el espacio actual del polideportivo Gasca para renovar el recinto y aumentar el aforo a 3.000 asientos

Joseba Lezeta

San Sebastián

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:07

Comenta

La futura construcción del Illunbe Berria como sede para el balonmano y el baloncesto de primer nivel puede abrir una ventana para la remodelación del ... frontón Atano III. Es la opción que barajan actualmente los responsables de Donostia Kirola. El departamento de Deportes del Ayuntamiento de San Sebastián contempla en estos momentos dos posibilidades. Las detalla el concejal Iñaki Gabarain: «Una consiste en un proyecto de renovación del actual frontón y otra, más ambiciosa, incluye su ampliación aprovechando la parcela contigua que dejará libre el actual polideportivo Gasca una vez se traslade su actividad a Illunbe Berria».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa tras salir de prisión
  2. 2 Seis detenidos, dos de ellos menores, por arrinconar, agredir y robar a un joven en la estación de tren de Urnieta
  3. 3

    «Si me hubiesen hecho caso, se habría evitado sufrimiento a muchas familias»
  4. 4

    Detenido un motorista en Errenteria tras intentar atropellar a un ertzaina
  5. 5 Andrey Arshavin, invitado de lujo en Anoeta para el Real Sociedad - Sevilla
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  7. 7

    PNV y EH Bildu acercan posturas hacia un nuevo «Concierto Político» para Euskadi
  8. 8

    Etxegintza invertirá 31 millones en cuatro años para construir 355 viviendas públicas en Donostia
  9. 9

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa tras salir de prisión
  10. 10

    «La Transición fue un infierno para muchos vascos que no somos nacionalistas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ayuntamiento contempla ampliar el frontón Atano III a partir de 2030

El Ayuntamiento contempla ampliar el frontón Atano III a partir de 2030