El Atano III acoge el domingo la final del 3 Hiriburuak con entrada libre

El Atano III será este domingo a partir de las 12.00 horas el escenario de la final Élite del Torneo 3 Hiriburuak de mano femenina que enfrenta a Zabaleta y Mendizabal –vigentes campeonas–ante Etxegarai y Gaminde. El festival, para el que la entrada es libre, se completará con un telonero Élite en el que Salsamendi y Bertiz jugarán ante Uriarte y Bergara.

Las cuatro protagonistas de la final se dieron cita ayer en el escenario del partido para la presentación de una final que esperan tenga el éxito de la pasada edición, cuando en el Ogueta se congregaron 1.200 espectadores. «No sabemos cuánta gente puede acudir a esta final. Firmamos con repetir los números del pasado año», señala la organización.

June Zabala e Izar Etxezarreta tendrán como rivales a Intza Arruti y Dunixe Alberro en jóvenes, mientras que Insausti y Betegi jugarán contra Arratibel y Galardi en promesas.