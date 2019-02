Pelota «Estuvimos atados por la presión, pero fuimos prácticos» Lunes, 4 febrero 2019, 07:38

Jokin Altuna respiró tranquilo cuando Víctor envió la última pelota al colchón inferior. El delantero de Ezcaray acababa de darles la victoria. «Hemos estado buena parte del partido atados por la presión. La responsabilidad no nos ha dejado jugar como sabemos. Era muy grande, no podíamos fallar si queríamos entrar en la liguilla de semifinales. Por contra, ellos no tenían ninguna presión al estar ya eliminados. Hemos sido prácticos. A partir del 10-13 sus errores nos han metido de nuevo en el partido. Estamos satisfechos porque hemos ganado, pero no ha sido nada fácil, al contrario».