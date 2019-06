Astigarraga asalta Azpeitia a derechazos

La potencia y la pegada mandaron en el Atano III de Donostia, donde Astigarraga inscribió ayer por primera vez su nombre en la lista de ganadores del Interpueblos de mano. Al segundo intento. No lo consiguió hace tres años, en 2016. Esta vez, por contra, no dejó pasar la oportunidad, de nuevo ante Azpeitia, que ve rota su racha de victorias consecutivas. Queda en cuatro, la más larga de la historia. Quería la quinta. No debe ser fácil. Porque nadie antes que ellos había pasado de tres.

Astigarraga cumplió al pie de la letra el guion con el que soñaba. Despierto, eso sí. Victoria de sus cadetes, derrota más que honrosa de sus juveniles y remate con el triunfo de sus séniors. Los componentes del equipo saltaron a la cancha para abrazar a Exposito y Santxez. Todos habían puesto su grano de arena, hasta los que no han sumado ningún punto en la presente edición.

Astigarraga asaltó Azpeitia a derechazos. En primer lugar los de sus dos cadetes, los hermanos Lizeaga. Eñaut, el delantero, tiene 14 años y Ekain, el zaguero, 15. Si van a cualquier discoteca, no les van a cerrar el paso. Ambos miden 1,93 de estatura y pesan más de 90 kilos. Pasarían tranquilamente como mayores de edad. Si les falta todavía dar el estirón, agárrense que viene curva.

Su envergadura y su fuerza también se dejaron sentir en la victoria cosechada frente a Aimar Egiguren y Jakes Elosegi, otra torre de 1,90 aunque sin el poderío de sus dos rivales. Por eso tuvo que desenvolverse mucho tiempo detrás de la raya del siete. Porque los derechazos de un Lizeaga y de otro iban a botar con asiduidad al cuadro seis.

La pareja azpeitiarra, consciente de la importancia del punto, bregó hasta el final. No dieron el brazo a torcer al verse 5-14 y 9-17, además de dominados por completo en el peloteo. El habilidoso Egiguren, prácticamente anulado, quiso rematar y enredar a la mínima oportunidad.

Los astigartarras no estaban por la labor. Fallaron pelota, sobre todo el zaguero, al que se le escaparon varios derechazos al colchón de arriba. Pero mantuvieron la cabeza fría y arrimaron mucha pelota a la pared izquierda. Ayudaron también los siete tantos de saque de Eñaut. Sus disparos cortos del tres al cuatro corrieron como un rayo hacia la pared izquierda.

Poner orden

Los discípulos de Oier Gurutzealde, botillero de Astigarraga, ya habían hecho la mitad del trabajo. Jabi Odriozola, director de orquesta azpeitiarra, trató de poner orden a los suyos y concienciarles de que la final estaba todavía al cincuenta por ciento. Unai Alberdi y Haritz Larrañaga se encargaron de devolver el equilibrio al marcador general al superar 22-11 a Aimar Mujika y Ganix Urdangarin en el peor encuentro de la tarde, el de los juveniles. Gobernó Alberdi, el hermano menor de Jon -profesional de Baiko-, pero sin el orden y el concierto que cabe esperar de una promesa de su talla.

Pudo pesarle la presión de estar obligado a vencer para mantener a flote a su pueblo. El Interpueblos tiene esas cosas. Tambiés es bueno aprender a convivir con la presión a partir de cierta edad. En el bando de Astigarraga, Mujika dio la cara y ayudó mucho a su compañero.

El desenlace quedaba pendiente del partido de mayores, el último. Astigarraga confiaba en Exposito y Santxez, quienes con la colaboración de Loidi en las dos primeras rondas, habían ganado en sus seis compromisos anteriores. Lo mismo que los Lizeaga en cadetes. Azpeitia oponía la madurez de Apezetxea y Murgiondo, pelotaris con oficio.

Hodei Exposito, pelotari que tiene un precontrato con Aspe, demostró poseer una marcha más que el resto. Jokin Santxez, muy seguro aunque el final se le hizo largo, le prestó la cobertura necesaria para desplegar su pegada de derecha, lo mismo de volea que a bote. Y exhibió ingenio suficiente para firmar trece tantos de jugada, incluido el último al ancho y un par de dos paredes, al inicio, que habría firmado su mentor, el mismísimo Juantxo Koka.

Y eso que sufrió cuando le atacaron a base de cortadas el flanco izquierdo. Dejó sin devolver tres o cuatro pelotas francas en una postura que debe mejorar si quiere aspirar a codearse arriba. Lo mismo que en el gancho, en el que no se le observa seguridad rematadora. Poder tiene. Y juventud a sus 21 años. Jokin Etxaniz trata de pulirlo.

Salvo en los últimos tantos, Apezetxea y Murgiondo no encontraron la manera de evitar a Exposito y cargar el juego sobre Santxez en busca de ventajas. El zaguero sénior de Astigarraga jugó de tú a tú al laureado zaguero azpeitiarra, presente en los cuatro entorchados consecutivos de su pueblo.

Tampoco se dieron por vencidos. Creyeron hasta el último suspiro. Tras ir por detrás 5-14, 9-17 y 12-19, menguaron su desventaja para situarse a cuarto tantos en dos ocasiones: 16-20 y 17-21. En realidad, ni la victoria ni el título de Astigarraga corrieron riesgo.

La final les salió redonda a los campeones en un Atano III que vivió un ambiente de gala con 1.400 pelotazales que cantaron, animaron, gozaron, sufrieron y sobre todo disfrutaron. Azpeitia ha perdido el Interpueblos, pero todos compartieron la música de su trompetista.