Aspe renueva a seis pelotaris además de Bikuña
Elordi, Gabirondo y Salaberria seguirán como el donostiarra hasta 2028, mientras que Egiguren V, Erostarbe y Aldabe firman hasta 2027
Joseba Lezeta
San Sebastián
Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:04
Aspe ha renovado de golpe los contratos a un tercio de su plantilla. Al conocido acuerdo con Iñigo Bikuña para tres temporadas, hasta 2028, se ... unen los de seis pelotaris más. Al igual que el donostiarra, Aitor Elordi, Iker Salaberria y Arkaitz Gabirondo han estampado su firma hasta 2028. El de Mallabia, campeón manomanista en 2023, tendrá 32 años cuando expire su nuevo vínculo. Por otro lado, la apuesta de futuro de la empresa por Gabirondo, el zaguero de Gaztelu, queda de manifiesto con la duración del acuerdo entre las dos partes.
Asimismo, Julen Egiguren, Xabier Erostarbe y Joseba Aldabe se aseguran su continuidad en la plantilla de la empresa de Eibar hasta 2027, dos temporadas más.
Por contra, no figura en este grupo de renovaciones Hodei Exposito, cuyo contrato expira en diciembre.
