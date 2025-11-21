Aspe renueva a seis pelotaris además de Bikuña

Arkaitz Gabirondo, que firma hasta 2028, es uno de los siete pelotaris renovados por Aspe.

Aspe ha renovado de golpe los contratos a un tercio de su plantilla. Al conocido acuerdo con Iñigo Bikuña para tres temporadas, hasta 2028, se ... unen los de seis pelotaris más. Al igual que el donostiarra, Aitor Elordi, Iker Salaberria y Arkaitz Gabirondo han estampado su firma hasta 2028. El de Mallabia, campeón manomanista en 2023, tendrá 32 años cuando expire su nuevo vínculo. Por otro lado, la apuesta de futuro de la empresa por Gabirondo, el zaguero de Gaztelu, queda de manifiesto con la duración del acuerdo entre las dos partes.

Asimismo, Julen Egiguren, Xabier Erostarbe y Joseba Aldabe se aseguran su continuidad en la plantilla de la empresa de Eibar hasta 2027, dos temporadas más. Por contra, no figura en este grupo de renovaciones Hodei Exposito, cuyo contrato expira en diciembre.

