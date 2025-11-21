Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arkaitz Gabirondo, que firma hasta 2028, es uno de los siete pelotaris renovados por Aspe. José Mari López
Pelota

Aspe renueva a seis pelotaris además de Bikuña

Elordi, Gabirondo y Salaberria seguirán como el donostiarra hasta 2028, mientras que Egiguren V, Erostarbe y Aldabe firman hasta 2027

Joseba Lezeta

San Sebastián

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:04

Comenta

Aspe ha renovado de golpe los contratos a un tercio de su plantilla. Al conocido acuerdo con Iñigo Bikuña para tres temporadas, hasta 2028, se ... unen los de seis pelotaris más. Al igual que el donostiarra, Aitor Elordi, Iker Salaberria y Arkaitz Gabirondo han estampado su firma hasta 2028. El de Mallabia, campeón manomanista en 2023, tendrá 32 años cuando expire su nuevo vínculo. Por otro lado, la apuesta de futuro de la empresa por Gabirondo, el zaguero de Gaztelu, queda de manifiesto con la duración del acuerdo entre las dos partes.

