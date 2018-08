Pelota Aspe prescinde de los servicios de los hermanos Merino David Merino. Terminan contrato en agosto y Fernando Vidarte comunicó ayer a los dos zagueros riojanos que no les renovará J.L. ZARAUTZ. Viernes, 3 agosto 2018, 06:59

La trayectoria de los hermanos Merino en las filas de Aspe está a punto de concluir. Fernando Vidarte, máximo responsable de la empresa, comunicó ayer a ambos que no cuenta con ellos para septiembre tras convocarles en las oficinas de Eibar. Su intención era que siguieran en activo hasta el 31 de agosto, fecha en la que expiraban sus contratos. Ante tal tesitura, los de Villar de Torre le manifestaron su intención de terminar antes con su participación en los festivales.

Las dos partes se han puesto de acuerdo sobre las fechas de despedida. Miguel Merino, el mayor, disputará su último partido con Aspe el viernes 10 en Ezcaray, cerca de casa. David, el más joven de los dos, dirá adiós el domingo 12 en Aoiz. Antes está anunciado en los teloneros de mañana en Bera y el domingo en Oiartzun. Su papel en las programaciones había perdido enteros en los últimos meses, sobre todo después del Campeonato de Parejas, lo que había encendido alguna alarma en el entorno del pelotari.

David Merino, de 28 años, ha cubierto ocho tempradas en las filas de Aspe desde su debut el 4 de julio de 2010 en el Adarraga de Logroño. Su mayor éxito fue la consecución del título del Campeonato de Parejas en compañía de Titín III en 2012. La afición riojana inundó el Bizkaia de Bilbao en aquella final que sus pelotaris ganaron 22-15 a Xala y Laskurain.

Tenía 22 años. Alcanzó un nivel deportivo enorme al poco tiempo de superar el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno neurológico que afecta a una de cada 100.000 personas. «Un día de septiembre de 2011, no podía ni andar», relataba en su día el de Villar de Torre. «Di dos pasos y me caí al suelo. Me levanté y volví a caerme». Le hospitalizaron. «Tuve que empezar de cero y aprender incluso a andar». Ni eso le impidió calarse la txapela ocho meses después. Su zurda, su tenacidad y su capacidad para arropar al delantero encandilaban.

Su rendimiento de los últimos años, sin embargo, no ha respondido a las expectativas creadas en aquellos años, si bien eso no le ha impedido ser titular en las ocho últimas ediciones del Campeonato de Parejas. Sorprende, de todas maneras, pasar de un lugar tan alto en el escalafón a no contar ni siquiera para la plantilla cuando por edad, 28 años, se encuentra todavía en plena madurez. Su carrera en Aspe termina mucho antes de lo previsto al poco tiempo de fichar.

Merino I tiene 31 años

Su hermano mayor, Merino I, tiene 31 años. Llevaba once en Aspe, con la que se estrenó el 6 de julio de 2007 en Ezcaray, en el mismo frontón donde dirá adiós a la promotora de Eibar. Subcampeón manomanista de Segunda en 2011 -perdió la final contra Olaetxea-, también alcanzó dos subcampeonatos de parejas en la categoría de plata, ambos junto a Gorka, el primero en 2011 y el segundo en 2014.

Pelotari trabajador, ha desarrollado un buen trabajo y sus técnicos recurrieron varias veces a él como suplente para el Campeonato de Parejas de Primera.