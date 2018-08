Pelota Aspe va con todo a los dominios de Olaizola II De pie, Artola, Lasurtegi (DV), Altuna III, el alcalde Txurruka e Irribarria. Agachados, Rezusta, Olaizola II, Zabaleta y Ander Imaz. / MÓNICA RIVERO Altuna III-Zabaleta e Irribarria-Rezusta, apuesta potente de la empresa de Eibar para el Villa de Zarautz | Aimar formará pareja con Ander Imaz, mientras que Artola, recambio de Urrutikoetxea, acompañará a Albisu JOSEBA LEZETA ZARAUTZ. Viernes, 3 agosto 2018, 07:01

Seis de los ocho participantes en el próximo Villa de Zarautz, presentado ayer en el ayuntamiento de la localidad, son guipuzcoanos: Altuna III, Irribarria, Rezusta, Ander Imaz, Artola y Albisu. Les acompañan dos navarros, Olaizola II y Zabaleta. Además, dos de las cuatro parejas son íntegramente guipuzcoanas: Irribarria-Rezusta y Artola-Albisu. El Aritzbatalde acogerá la segunda semifinal y la final. Pero, como ya ocurrió el pasado año, el torneo arrancará en Azkoitia el miércoles 15. EL DIARIO VASCO interviene un año más como firma colaboradora del evento.

Aspe no gana desde 2011

Aspe quiere poner fin a seis años de sequía en el Villa de Zarautz y alineará a Altuna-Zabaleta e Irribarria-Rezusta. Dos campeones manomanistas amparados por sus dos mejores zagueros. La promotora de Eibar apuesta fuerte para reconquistar una competición que ganó por última vez en 2011 de la mano de Irujo y Laskurain. De hecho, sus pelotaris han vencido solo en dos de las quince últimas ediciones. Titín y Laskurain se impusieron en 2008. El dominio de Asegarce en el pueblo de Karlos Arguiñano, su jefe, es de momento total.

Olaizola II, a por la undécima

La hegemonía de Asegarce tiene nombre y apellidos, Aimar Olaizola, ganador en diez ocasiones. «Me gusta este torneo», confiesa el de Goizueta. «El Aritzbatalde es el más exigente de los frontones en los que jugamos habitualmente. Si llegas justo a este escenario, sufres». Sin embargo, Olaizola II disputará la semifinal del próximo Villa de Zarautz en Azkoitia. Conoce el Gurea. «He jugado varias veces allí. La última fue hace cinco años con Apraiz de compañero ante Irujo y Barriola. Jugamos bien. Si me acuerdo será seguramente porque ganamos nosotros», bromea. Sí, terminaron 22-20.

Irribarria-Rezusta, temibles

Conocida la composición de las parejas y los cruces, el propio Olaizola II habló de las dificultades que encontrarán en Azkoitia ante Irribarria y Rezusta. «Aspe presenta a las dos mejores parejas que puede montar hoy en día. Viendo el juego de Rezusta, el pelotari que mayores diferencias marca ahora mismo, y con Irribarria de delantero, el partido es muy complicado para nosotros». Irribarria y Rezusta han ganado los tres últimos partidos que han disputado juntos. En dos de esos compromisos los perdedores no alcanzaron las dos cifras.

Villa de Zarautz Miércoles 15 en Azkoitia (17.00, ETB1) primera semifinal, Olaizola II-Ander Imaz contra Irribarria-Rezusta. Entradas a 30 euros la cancha y a 15 el rebote. Viernes 17 en Zarautz (17.00, ETB1) segunda semifinal, Altuna III-Zabaleta contra Artola-Albisu. Entradas a 35 euros la cancha y 20 el rebote. Domingo 19 en Zarautz (17.00, ETB1) final entre los ganadores. Entradas a 40 euros la cancha y 20 el rebote.

Urrutikoetxea sigue de baja

Mikel Urrutikoetxea figuraba en el dosier de prensa preparado por las empresas para los medios de comunicación... hasta las ocho de la mañana de ayer. Lo explica Rafa Etxeberria, gerente de Asegarce. «Teníamos previsto que reapareciera el sábado 11 en Amurrio y le habíamos incluido en Zarautz con Albisu. Pero la noche del miércoles hubo cambio de planes. El médico nos dijo que no está curado del todo de la mononucleosis y vamos a esperar. A últimos de agosto se someterá a una nueva analítica». ¿Quizá esté listo para Lekeitio? De momento, compás de espera.

Artola, sustituto

No hay mal que por bien no venga. Iñaki Artola disputará en Zarautz su segundo torneo de este verano, tras el de La Blanca que afrontará el lunes en Vitoria. También sustituirá al de Zaratamo el sábado 11 en Amurrio. «Los resultados acompañan y la empresa me está dando oportunidades que trato de aprovechar. Voy a disputar por primera vez el Villa de Zarautz», señala el de Alegia. «Si la memoria no me falla, llevo siete victorias en mis nueve últimos partidos». En el Aritzbatalde se medirán a Altuna III y Zabaleta en semifinales.

La zurda de Zabaleta, justa

Altuna prepara esta semana el mano a mano del domingo contra Olaizola II en el Ogueta. «Tengo mejor el brazo izquierdo. Esta mañana me lo han tratado. ¿La cintura? Ya no siento nada». Antes de la semifinal de Zarautz le esperan un mínimo de cinco choques: Vitoria (5, 7 y ¿9?), Covaleda (11), Sunbilla (12) y Labastida (15). Su compañero Zabaleta, en cambio, anda con la zurda algo justa tras jugar el martes en Azpeitia.

Albisu, padre de Jare

Jon Ander Albisu faltó a la presentación de ayer ya que de madrugada fue padre de su segunda niña, Jare. Por la mañana avisó con un mensaje a Artola, con quien iba a desplazarse. Nuestra más sincera felicitación a la ama, Aintzane, a la ahizpa de Jare, Laiene, y al zaguero ataundarra.