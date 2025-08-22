Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iztueta, con Mariezkurrena II aprisionado contra la pared, en la semifinal del miércoles en Bilbao. MIREYA LÓPEZ
Pelota

Artola-Iztueta, de estreno verdadero

Juegan la final del Aste Nagusia en el estreno de ambos en el torneo y con Elordi y Zabaleta como obstáculo para inscribir sus nombres al palmarés

Joseba Lezeta

San Sebastián

Viernes, 22 de agosto 2025, 02:00

Iñaki Artola comentaba en los minutos posteriores a la semifinal que le hacía ilusión la final del Torneo Aste Nagusia de Bilbao, programada hoy a ... las 18.30 horas en el frontón Bizkaia. «Si la memoria no me traiciona, creo que no lo he ganado nunca». Estaba en lo cierto. De hecho, es imposible que lo hubiera ganado antes por una razón simple. La de este año es su primera participación en el torneo de la capital vizcaína. Nunca antes le habían programado. Entre el Torneo Bizkaia por equipos, en cuya final ha intervenido en tres ocasiones, el Aste Nagusia y las visitas a Bilbao a lo largo del año es comprensible que Artola no fuera consciente de este detalle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fenómeno veraniego que se repite en los bares de San Sebastián para lamento de algunos donostiarras: «Ya no es lo que era»
  2. 2 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  3. 3

    Más de 200 usuarios denuncian robos, atracos y falta de mantenimiento en el parking de La Concha
  4. 4 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord
  5. 5 Un cliente se sorprende por el precio de una cerveza y una coca-cola al ver el ticket: «En ningún sitio te cobran lo mismo»
  6. 6

    Los robos con fuerza en viviendas crecen un 40% en verano en Gipuzkoa respecto al resto del año
  7. 7

    «El método de marcaje de domicilios se ha extendido a todo tipo de delincuentes»
  8. 8 Detenido tras prender fuego a un bar por no ponerle mayonesa en el bocadillo
  9. 9

    Sadiq sigue insistiendo en que prefiere volver al Valencia pese al interés del Girona
  10. 10 Desde Mali hasta Gipuzkoa en busca de una oportunidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Artola-Iztueta, de estreno verdadero

Artola-Iztueta, de estreno verdadero