Artola, listo para soltar el pelotazo en el ancho con Jaka al costado y Mariezkurrena II al fondo. MIREYA LÓPEZ
Pelota

Artola vuelve bien e Iztueta sigue igual

El alegiarra y el tolosarra sorprenden a Jaka y Mariezkurrena II para meterse en la final de Bilbao, a jugar el viernes contra Elordi y Zabaleta

Joseba Lezeta

Bilbao

Jueves, 21 de agosto 2025, 02:00

Iñaki Artola ha vuelto bien de la lesión muscular que le ha tenido dieciocho días fuera de las canchas y Martxel Iztueta, aunque haya ... perdido algo de frescura en la derecha por el trote del verano, sigue igual de bien. Ambos serán el viernes los rivales de Elordi y Zabaleta en la final del Torneo Aste Nagusia, para la que sellaron el pasaporte con la victoria por 17-22 ante Jaka y Mariezkurrena II, favoritos para la cátedra con momios de doble a sencillo.

