Artola vuelve bien e Iztueta sigue igual

Iñaki Artola ha vuelto bien de la lesión muscular que le ha tenido dieciocho días fuera de las canchas y Martxel Iztueta, aunque haya ... perdido algo de frescura en la derecha por el trote del verano, sigue igual de bien. Ambos serán el viernes los rivales de Elordi y Zabaleta en la final del Torneo Aste Nagusia, para la que sellaron el pasaporte con la victoria por 17-22 ante Jaka y Mariezkurrena II, favoritos para la cátedra con momios de doble a sencillo.

Vaya por delante la diferencia de material entre las dos semifinales. El carrusel de rebotes del martes cedió el paso a dificultades para mandar la pelota a botar en torno al siete de dos zagueros pegadores. Los intendentes prepararon a la vez el lunes los dos lotes, pero uno no tenía nada que ver con el otro. Si dan a elegir, lógico quedarse con el segundo.

Sin que Jon Mariezkurrena impusiera la ley de su derecha, el juego discurrió por otros derroteros. Igualado hasta el 8-8, con una máxima renta de tres tantos para Jaka y el de Berriozar en el 4-1, el partido entró en una fase clave tras una parada de volea fallida del delantero de Lizartza.

Artola dio un paso adelante rematador. Entre el 8-8 y el 9-15 cobró tres acciones de saque-remate de construcción similar: puesta en juego larga y bombeada, devolución de volea con pared izquierda de Jaka y gancho o parada de volea de zurda al ancho del subcampeón manomanista.

Mariezkurrena apenas entró en juego en esa fase de poco peloteo. Iztueta, seguro, continuaba sin fallar y Artola acertaba en la definición. La diferencia creció al 11-21. Aunque pareciera lo contrario, quedaba tela por cortar. Había una pareja enfrente.

Recobró Mariezkurrena II el mando de las operaciones y emergieron de nuevo los remates de Jaka. Firmó cinco ganchos como para quitarse el sombrero. Aunque no le bastaron para regresar a casa con la clasificación para la final, gusta ver ejecuciones de semejante calidad.

Iztueta perdió su primer y único tanto en el 14-21. Una pelota clara de derecha se le cayó abajo. Artola y el tolosarra pidieron un descanso en el 15-21 después de cuatro tantos consecutivos de los azules. «Mejor no esperar demasiado» debieron pensar... Cayeron dos más hasta que Artola cerró el encuentro con una parada al txoko que Jaka alcanzó al segundo bote.

Estaba satisfecho Artola con la respuesta de la pierna en la que sufrió la microrrotura muscular, pero prefiere no lanzar las campanas al vuelo. «Este jueves iré al fisio para que me vea. En la pelota reapareces de una lesión y juegas tres partidos en cinco días. Aquí no te cambian en el descanso». Así es.