Artola no sufre ninguna lesión muscular y juega este sábado en Logroño

Las molestias en el sóleo de la pierna derecha sentidas por Iñaki Artola durante el partido del Torneo San Mateo del miércoles en el Adarraga ... han quedado en falsa alarma. Las pruebas médicas a las que se han sometido descartan una rotura o lesión muscular y Baiko le alinea este sábado por la tarde en el Desafío Urzante de la feria matea de Logroño.

Lo positivo de la inexistencia de lesión choca con el riesgo que puede suponer saltar a competir a la cancha tres días después de sentir preocupación por molestias en un músculo ya dañado en otras ocasiones, sobre todo a puertas del Campeonato del Cuatro y Medio, que comenzará el viernes de la semana próxima precisamente en el pueblo de Artola, en Alegia. Tampoco parece lógico volver a contar con un pelotari solo 24 horas después de suspender el partido del Torneo San Mateo que debía disputar la noche del viernes.

Baiko anuncia la prsencia de Artola en el Desafío Urzante, cuyo cartel queda así después de muchas horas de espera: cuatro y medio, Peña II contra Murua; parejas, Artola y Mariezkurrena II contra Peio Etxeberria y Zabaleta; mano a mano, Bakaikoa contra Egiguren V. Se ha dado a conocer siete horas antes del inicio de la función.