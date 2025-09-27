Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iñaki Artola, en Alegia, su pueblo. Félix Morquecho
Pelota

Artola no sufre ninguna lesión muscular y juega este sábado en Logroño

Las pruebas médicas han descartado cualquier rotura en el sóleo de la pierna derecha del delantero de Alegia

Joseba Lezeta

San Sebastián

Sábado, 27 de septiembre 2025, 10:25

Las molestias en el sóleo de la pierna derecha sentidas por Iñaki Artola durante el partido del Torneo San Mateo del miércoles en el Adarraga ... han quedado en falsa alarma. Las pruebas médicas a las que se han sometido descartan una rotura o lesión muscular y Baiko le alinea este sábado por la tarde en el Desafío Urzante de la feria matea de Logroño.

