Artola sufre molestias en el sóleo y cede a Peña II su plaza en San Mateo

Joseba Lezeta San Sebastián Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:23

Iñaki Artola terminó la noche del miércoles con molestias musculares en el sóleo de la pierna derecha su partido del Torneo San Mateo y cede su plaza este viernes en el Adarraga de Logroño a Peña II, que reaparecerá tras un mes de ausencia por una rotura de fibras en el recto interno de la pierna derecha. El delantero tolosarra, listo para el Campeonato del Cuatro y Medio, formará pareja con Salaverri II contra Altuna III y Ezkurdia, que serán finalistas si hacen 16 tantos. Peña II y Salaverri II necesitan ganar 22-12 o con mayor diferencia para lograr ese objetivo. Una victoria de la dupla de Baiko por 22-15, 22-14 o 22-13 clasifica a Zabala –si no recupera a tiempo la mano derecha, le sustituirá Elordi– y Zabaleta, tercera dupla integrante del grupo A.

Artola se someterá este viernes a pruebas médicas para conocer el alcance de su dolencia, inoportuna a una semana vista del inicio del Campeonato de Parejas, en el que ya es baja segura Unai Laso.