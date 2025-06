Los jueces quitan un tanto a Peña II e Iztueta por salir fuera

Hay ocasiones en las que la anécdota destaca por encima de torneos y resultados. Sucedió en el telonero de parejas de ayer en Hernani. Antes ... de que llegara a su ecuador, los jueces quitaron un tanto a Peña II e Iztueta. El castigo se debió a que salieron fuera del frontón sin el permiso pertinente. El reglamento solo lo autoriza en los descansos del tanto 12 y del 18.

«En ese momento ni me he dado cuenta», confesaba al final del festival un sorprendido Jaka, rival junto a Mariezkurrena II de la dupla tolosarra. Cuando les descontaron el tanto, Peña II e Iztueta iban claramente por detrás. Estuvieron 15-6 y 18-11. Luego, sin embargo, reaccionaron para igualar a 18. Tampoco se rindieron en el 20-18 y subieron el 20-20 al electrónico. De no mediar la decisión de los jueces, pudo haber sido un 20-21 a favor suyo. Finalmente cayeron 22-20.

Artola 22 - 13 Bakaikoa Tiempo de juego: 52 minutos y 12 segundos.

Pelotazos a buena: 319

Tantos de saque: Artola, 2. Bakaikoa, 2.

Faltas de saque: Artola, 1. Bakaikoa, 1.

Pasas del cuatro y medio: Artola, 1. Bakaikoa, 0.

Tantos en juego: Artola, 15. Bakaikoa, 5.

Tantos perdidos: Artola, 4. Bakaikoa, 4.

Marcador: 0-2, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 5-5, 7-5, 7-7, 8-7, 8-8, 14-8, 14-11, 16-11, 16-12, 19-12, 19-13 y 22-13.

Tantos de diez o más pelotazos: 15 (ocho para Artola y siete para Bakaikoa).

Momios de salida: 100 a 60 a favor de Artola. 40 a 100 por abajo.

Incidencias: el frontón de Hernani roza el lleno con cerca de 550 espectadores. Martxelo Ezponda recibió una txapela y un ramo de flores por su buena labor al frente del Club Deportivo Hernani.

El calor apretaba en el frontón y tampoco es de extrañar que los pelotaris busquen aire fresco en el exterior. Los jueces fueron estrictos en la aplicación de la normativa. Si hay que actuar con manga ancha con temperaturas altas, la empresa debe tomar cartas en el asunto. Pero con antelación, no a toro pasado.

Dentro de un nivel alto, Martxel Iztueta confirmó su actual estatus ante un Jon Mariezkurrena que apretó de verdad. En el debe del joven tolosarra solo cabe apuntar que entregó demasiada pelota en una fase del encuentro. Por lo demás, soltó grandes derechazos, jugó elegante de zurda y defendió con calidad.

Artola, superior desde el 8-8

Iñaki Artola no dejó lugar a la sorpresa en la eliminatoria del Torneo San Fermín del cuatro y medio y batió 22-13 a Joanes Bakaikoa, por lo que estará en la semifinal de la rama de Baiko el viernes 4 de julio en el Atano III de Donostia. El de Alegia rompió el choque y la resistencia del rival a partir del 8-8. Hasta entonces, el de Etxarri se había defendido como gato panza arriba y sacaba petróleo de los intercambios largos. Llevaban ya 139 pelotazos para el 7-7, por lo que de mantenerse esa cadencia podían irse por encima de los 400.

Sin ablandarse en ningún momento, el duelo tomó otro rumbo cuando Artola empezó a castigar a Bakaikoa con zurdazos largos y potentes por la pared izquierda. Obligó al contrario y aprovechó a continuación las buenas oportunidades de remate fabricadas gracias a un buen uso del gancho y de la parada al txoko.

Abrió brecha 14-8, frenó un amago de respuesta de Bakaikoa (14-11 y 16-12) y puso de nuevo tierra de por medio. Los tantos largos caían por fin del lado de Artola, que completó la potencia de sus pelotazos con una estrategia clara y bien desarrollada.

El subcampeón manomanista volvía a las programaciones tras saltarse el partido de parejas del domingo en Zaldibar. Arrastra molestias en el talón de la pierna izquierda desde el Manomanista y de momento convive en ese dolor. Aunque esta vez no le dio excesiva guerra, la idea de Artola es acudir al fisioterapeuta en las próximas horas para valorar el estado del talón y tomar una decisión sobre su participación en el compromiso de parejas que le han programado mañana en el Santanape de Gernika. Quiere llegar en buenas condiciones a la semifinal del Atano III.