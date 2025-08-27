Artola resiste al frente del ranking la escalada de Peio Etxeberria

Joseba Lezeta San Sebastián Miércoles, 27 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Lástima que el ranking de la LEP.M (Liga de Empresas de Pelota a Mano) no esté acompañada de una recompensa económica o deportiva. De ser así, habría levantado verdadera expectación. Después de varias temporadas de dominio claro de Jokin Altuna, el equilibrio y la incertidumbre se han instalado en esta clasificación que valora los resultados de los pelotaris de Baiko y Aspe en las competiciones oficiales y en los torneos que disputan de forma conjunta.

Iñaki Artola conserva la primera posición tras contabilizar los puntos repartidos en el Torneo Bizkaia por equipos y en el Aste Nagusia de las fiestas de Bilbao, en los cuales ha obtenido réditos. Ha sido subcampeón en ambos. Pero coge fuerza un nuevo oponente, Peio Etxeberria, quien escala de la cuarta a la segunda plaza. El de Zenotz adelanta a Unai Laso, de baja desde junio, y a Jokin Altuna, que conserva el tercer puesto porque sobrepasa a su vez al de Bizkarreta.

Peio Etxeberria reduce 40 puntos su desventaja respecto a Artola gracias a los 390 sumados como integrante del equipo Oiz, ganador del Torneo Bizkaia. Jugó en la modalidad del cuatro y medio y se llevó 390 puntos.

También Artola ha salido airoso de la semana bilbaína. Alcanzar la final en la competición por equipos le proporcionó 210 puntos y hacer lo propio en la de parejas con Martxel Iztueta 120 más. Suman 330, sesenta menos que Artola.

Los grandes triunfadores en el frontón Bizkaia han sido Aitor Elordi y José Javier Zabaleta, campeones de los dos torneos. El doble éxito proporciona 560 puntos a cada uno, cantidad importante con la que el delantero de Mallabia salta de la novena a la quinta posición del ranking de la LEP.M. Tiene cerca el podio, ya que Altuna III le saca solo 70.

También Zabaleta salta de la duodécima plaza a la novena y su progresión depara otra situación curiosa. Solo 50 puntos separan a los tres zagueros mejor clasificados. Jon Mariezkurrena tiene 1.470; Rezusta, 1.425; y Zabaleta, 1.420. Esa pugna se presenta interesante. El de Berriozar es quien mejor va en el Masters CaixaBank, pero ha quedado fuera de la titularidad en las parejas del Donostia Hiria, por lo que pierde la oportunidad de sumar en el Atano III.

Restan tres competiciones por delante para cerrar la temporada y resolver el ranking: el Donostia Hiria, el Masters CaixaBank y San Mateo.

Artola tiene ya asegurada plaza junto a Iztueta en la final de la cita donostiarra, que puede ayudar al alegiarra a abrir la brecha respecto a los perseguidores. Peio Etxeberria va hacia arriba en el Masters Serie B y resolvió con sendas victorias sus dos suplencias en Primera. La preferencia por los pelotaris riojanos en Logroño pone en peligro su titularidad en un Torneo San Mateo que ganó el año pasado al lado de Beñat Rezusta.

Jokin Altuna puede dar en cualquier momento un estirón hacia arriba y tampoco hay que descartar a los perseguidores más cercanos, entre quienes los zagueros aspiran a la remontada.