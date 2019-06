Pelota Artola no da opción a Oinatz en Muskiz (11-22) El alegiarra consigue el pase a la semifinales de Baiko del Torneo San Fermín del Cuatro y Medio ENRIQUE ECHAVARREN Sábado, 22 junio 2019, 20:50

Iñaki Artola ha logrado en Muskiz el billete para la semifinal del Torneo San Fermín del Cuatro y Medio, dentro de la escalera de Baiko, al ganar con más facilidades de las previstas a Oinatz Bengoetxea, el defensor del título. El delantero de Alegia ha cimentado su victoria con el 0-7 inicial. Le ha dado mucha velocidad a la pelota y ha impuesto un fuerte ritmo para romper la defensa del leitzarra, que apenas había tenido tiempo de preparar el campeonato. Tenía la derecha un poco tocada desde el partido del día 13 en Gallarta.

Artola ha sabido seleccionar sus remates y le ha dado con ganas a la pelota con ambas manos. Fresco de golpe al no haberse ido de vacaciones, ha sido imposible de sujetar por un Oinatz que no ha jugado mal, pero no ha podido hacer nada ante el poderío de su rival.

Artola se va a ver las caras en semifinales contra el vencedor del Olaizola II-Bakaikoa de mañana en Beasain. La cita es el sábado 29 en Barañain.