Artola y Mariezkurrena no pasan apuros en Markina Suman el sexto punto sin complicaciones ante Laso y Aretxabaleta, que se quedan sin opciones de entrar en la liguilla EL DIARIO VASCO SAN SEBASTIÁN. Domingo, 27 enero 2019, 09:15

En cambio, en Markina sí se cumplieron los pronósticos. Artola y Mariezkurrena II sumaron el sexto punto que les permite seguir en el grupo cabecero a costa de Laso, sustituto de Urrutikoetxea, y Aretxabaleta, quienes tras esta derrota (22-11) ya no tienen ninguna opción de disputar la liguilla de semifinales.El partido fue malo, muy malo por su parte. A Artola y Mariezkurrena II les fue suficiente con estar para llevarse la victoria. No fueron obligados a nada, no pasaron ningún apuro, jugaron muy, muy cómodos.

Laso y Aretxabaleta les pusieron el triunfo en bandeja. Entre ambos cometieron quince errores -ocho y una falta de saque el de Biskarreta y media docena el markinarra, que jugaba en casa-, pero lo peor fue la imagen que dieron. Perdedor la de Laso, que mandó la primera pelota abajo. Y en su primer saque cometió falta por tiro largo. No se puede empezar peor. Lo malo es que la dinámica no cambió a lo largo del choque. Un dato. Artola estrenó su casillero en el 8-5 con un gancho. El resto fueron regalos de sus rivales.

El partido, decepcionante, se rompió definitivamente a partir del 6-5 con una tacada de diez tantos favorables a Artola y Mariezkurrena (16-5). Laso y Aretxabaleta pidieron descanso para intentar frenar la sangría. Tampoco funcionó. El zaguero de Berriozar comenzó a marcar la diferencia, el alegiarra entró más en juego y la diferencia aumentó (19-7 y 21-10). Aretxabaleta, dominado, hizo lo que buenamente pudo. Laso siguió a lo suyo, dando una preocupante imagen de inestabilidad. El público no abandonó la Uni precisamente contento. Esperaban otra cosa.