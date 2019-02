Pelota Artola, listo para la batalla del Labrit Artola, durante la elección de material del jueves en el Labrit. / Calleja El delantero de Alegia y Mariezkurrena II juegan ante Irribarria y Zabaleta ENRIQUE ECHAVARREN Sábado, 2 febrero 2019, 11:03

El Labrit de Pamplona (ETB1-18.00) acoge esta tarde el partido más interesante, sobre el papel, de la undécima jornada del Campeonato de Parejas. Se enfrentan Artola y Mariezkurrena II contra Irribarria y Zabaleta. Ambos binomios cuentan con seis puntos y el ganador habrá dado un paso de gigante en sus aspiraciones de clasificarse para la liguilla de semifinales. La bombonera volverá a registrar un lleno hasta la bandera. «A estas alturas del campeonato cada punto supone el doble. Estamos muy ajustados en la clasificación y si lo conseguimos nos quedaríamos más tranquilos», apunta el delantero alegiarra, quien a lo largo del campeonato ha tenido que cuidar sus manos al máximo entre partido y partido. «El objetivo es intentar recuperarlas sin dejar de jugar. Se resienten tras cada partido, pero hasta ahora han reaccionado bien», dice.

El protocolo de recuperación consiste en «pomadas, emplastos de arcilla que compro en la farmacia y masajes. Suelo ir a Oiartzun donde Bixente Artola y también a Soraluze con Oier Oregi. Todo vale para reducir la inflamación. A los dos o tres días ya noto mejoría».

Recuerda el alegiarra que «antes del verano llevaba un año casi sin molestias en las manos. No suspendí ningún partido y justo llegar el Parejas y tuve que dejar de jugar una jornada -la sexta en Etxebarri, donde Laso ocupó su lugar-. Tenía tocadas las dos, sobre todo la derecha». Reapareció una semana después en Tolosa. «Después de jugar dos partidos sufriendo, en los dos últimos me he encontrado mejor. Le he soltado un poco más a la pelota y he recuperado sensaciones. Es difícil sacar los partidos adelante estando justo de manos. Si lo haces no solo pierdes, sino que te comen. En algunos Mariezkurrena ha cuajado un partidazo y no he tenido que ayudarle. Ha sabido llevar él solo la batuta del juego».

«Seguro que corto no vaa ser y tampoco vamos a ganarles fácil, habrá que sufrir más que nunca»

Sabe que el duelo del Labrit tiene una gran importancia clasificatoria. Califica a Irribarria y Zabaleta como «la pareja más pegadora del campeonato. Tendremos que trabajar mucho en defensa, pero eso no significa que vayamos a andar cortos en remate. En cuanto tenga ocasión iré a acabar. Con la velocidad que imprimen a la pelota, hay que estar el 100% para ganarles».

«Espero que no nos suceda lo mismo que en la primera vuelta -añade-. Nos dejaron en seis en Urretxu. Nos gustaría que fuese un partido duro, disputado. Seguro que corto no va a ser y tampoco vamos a ganarles fácil. Tendremos que sufrir más que nunca. Espero que les hayan entrado dudas tras haber perdido en Tolosa ante Altuna III y Martija. Al principio del campeonato parecía que iban a clasificarse fácil para semifinales, pero ahora ambas parejas tenemos los mismos puntos».

Admite que «Estamos en la pomada, pero en ningún momento pensamos que tenemos la clasificación hecha. Los de abajo también aprietan y queda mucho por delante. A Bengoetxea y Ander Imaz les hemos ganado los dos partidos, pero aun puede pasar cualquier cosa. No vamos a guardar fuerzas».

Y se deshace en elogios a su compañero. «Jon es un pelotari pegador, lee muy bien los partidos, cubre cancha como un veterano y no se arruga. Además, tiene mucha iniciativa. Con 19 años es un plaza gizon».