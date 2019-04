Pelota Artola y Jaka, carreras entrelazadas Iñaki Artola y Erik Jaka, con las cuatro pelotas elegidas ayer en el Beotibar de Tolosa. / JOSÉ MARI LÓPEZ Mañana en el Beotibar de Tolosa van a disputar su primer duelo como profesionales en un campeonato individual. Rivales desde niños, el de Alegia y el de Lizartza son del mismo año, 1994 JOSEBA LEZETA TOLOSA. Jueves, 25 abril 2019, 06:55

Erik Jaka e Iñaki Artola nacieron el mismo año, 1994. El de Lizartza, que tiene 25 primaveras, es cuatro meses mayor que el de Alegia, quien celebrará su cumpleaños a finales de julio. Nueve kilómetros separan ambas localidades, por lo que se conocen desde niños. Han coincidido en numerosos torneos desde temprana edad, tanto en la comarca de Tolosaldea como fuera de ella.

Artola apunta que «desde chavales hemos sido rivales en muchas ocasiones, sobre todo en partidos de parejas. Además, tanto él como yo lo mismo hemos jugado de delanteros que de zagueros». Sin embargo, el rubio de Alegia recuerda un solo encuentro mano a mano en toda la cancha. «Si no me falla la memoria, fue en fiestas de Altzo. Dentro del cuatro y medio nos hemos enfrentado con mayor frecuencia».

Cabía pensar que el Torneo Joxan Tolosa de Amezketa, competición individual en toda la cancha en la que ambos destacaron, podía ser un escenario propicio para haberlos visto frente a frente. Jaka da el argumento principal por el que no se dio el caso: «Siendo infantil gané en la categoría cadete; y siendo cadete, vencí en juveniles».

Ese detalle que apunta el de Lizartza ayuda a entender la evolución de dos carreras entrelazadas, con ritmos distintos que han variado en función de las categorías por las que pasaban. Jaka fue un pelotari precoz. Tras proclamarse campeón de Gipuzkoa individual y por parejas en su primer año infantil, Xalton Zabala, que dirigía sus pasos en el club Zazpi Iturri de Amezketa, pidió a la Federación Guipuzcoana que le permitiera participar con los cadetes en la siguiente temporada. Se lo denegaron. Artola, que durante un tiempo combinó la pelota con el atletismo, llevó una progresión paulatina a esas edades.

Llama la atención, por ejemplo, que Jaka vaya a llevar mañana el gerriko rojo a pesar de que Artola está más asentado en Primera. La razón es sencilla: el de Lizartza debutó como profesional con Aspe el 24 de junio de 2013, mientras que el de Alegia dio el salto con Asegarce un año más tarde, el 28 de junio de 2014. Sin embargo, Artola disputa por quinta vez el Manomanista de Primera y Jaka afronta su segunda participación. Prácticamente lo mismo que les sucedía de niños, con la salvedad de que han intercambiado los papeles.

Material Beotibar Tolosa Jaka separa pelotas de mayor peso que su oponente: 106.2 y 105.2 gramos. Artola opta por dos de 104.7 y 104.6. Ambos se mostraron satisfechos con el lote.

«Material de Campeonato»

Por eso afirmó ayer Erik Jaka tras la elección de material en el Beotibar que «son pelotas muy buenas, si bien algunas me han gustado menos. En realidad, juego pocas veces con el material de Campeonato y la diferencia se nota».

También Iñaki Artola alaba lo que encontró en el cestaño preparado por Martin Alustiza: «No hay ninguna excusa respecto al material. Son pelotas más normales que nunca. Apenas he notado diferencias entre las de Erik y las dos mías. Son muy parecidas. Un par de ellas eran más motelas, pero las hemos descartado».

Jaka diferencia que «cuando digo que prefería disputar de titular el Campeonato de Parejas antes que el Manomanista, me refiero a que aquella competición te da la oportunidad de acumular catorce jornadas al lado de los mejores. Eso hace que subas tu nivel inconscientemente. En el Manomanista te lo juegas todo a un partido».

Hay quienes entienden que el Manomanista supone para el de Lizar-tza una buena oportunidad para poner en duda la condición de delanteros titulares fijos de Aspe que recae actualmente en Altuna III, Ezkurdia, Irribarria y Elezkano II. «No me tomo el Manomanista con esa presión», confiesa. «Tengo que rendir bien en todos los partidos y demostrar que estoy ahí. Llevo tiempo a buen nivel y he sabido aprovechar las oportunidades que me ha brindado la empresa».

Artola llega a este compromiso tras salvar la primera ronda. «Todos decimos que nos presentamos al estreno sin saber bien cómo te encuentras, después de tantos entrenamientos. Contra Arteaga II gocé y saqué bien. Me faltó inspiración a la hora de acabar el tanto. Me bastó con terminar tres o cuatro adelante. Pero soy consciente de que hoy en día eso no basta para sacar adelante estos partidos. Habrá que arriesgar. Jaka está jugando a nivel altísimo, tiene arte para rematar y sé que domina el mano a mano. Será agresivo. Costará ver tantos largos».

Bengoetxea VI ha ganado tres de tres a Julen Retegi Si nos atenemos a los antecedentes de los duelos individuales entre Oinatz Bengoetxea y Julen Retegi, rivales en octavos de final del Manomanista el sábado en el Labrit de Pamplona, no hay duda sobre quién es favorito. El de Leitza ha vencido en sus tres duelos anteriores, uno en toda la cancha y dos dentro del cuatro y medio. Hace cuatro años que se cruzaron en la competición reina, con ocasión de los cuartos de final de la edición de 2015. Bengoetxea VI se impuso 22-14, el resultado más apretado de todos. En el Campeonato del Cuatro y Medio se han encontrado en dos ocasiones. La más reciente corresponde a 2018, con victoria de Oinatz por un contundente 22-2 en el Labrit. En 2016, en el Beotibar de Tolosa, venció 22-8. Se trata de los dos pelotaris más veteranos de cuantos toman parte en el presente Manomanista, los únicos por encima de la barrera de los 30 años. Bengoetxea VI tiene 34 y Julen Retegi, uno más joven, 33. La trayectoria de Oinatz le otorga ventaja en el pronóstico. Aunque haya perdido la condición de cabeza de serie y evidencie pérdida de pegada, sus recursos y dinamismo le avalan en estos compromisos. Julen Retegi demostró ante Laso su buen momento y una técnica depurada con las que apunta hacia los cuartos de final.