Pelota

Artola-Iztueta y Peña II-Imaz dan inicio este domingo al Donostia Hiria

Joseba Lezeta

San Sebastián

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

Sin apenas tiempo de digerir el Aste Nagusia de Bilbao, Baiko y Aspe ponen en marcha el Donostia Hiria esta tarde en el Atano III ... con la primera semifinal. Artola e Iztueta, subcampeones en el Bizkaia, buscan el billete para una nueva final ante Peña II e Imaz en un festival adelantado a las 16.45 (ETB1) para evitar la coincidencia del estelar con el Real Sociedad-Espanyol de futbol que se disputa a pocos metros de distancia.

