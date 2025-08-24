Artola-Iztueta y Peña II-Imaz dan inicio este domingo al Donostia Hiria
San Sebastián
Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00
Sin apenas tiempo de digerir el Aste Nagusia de Bilbao, Baiko y Aspe ponen en marcha el Donostia Hiria esta tarde en el Atano III ... con la primera semifinal. Artola e Iztueta, subcampeones en el Bizkaia, buscan el billete para una nueva final ante Peña II e Imaz en un festival adelantado a las 16.45 (ETB1) para evitar la coincidencia del estelar con el Real Sociedad-Espanyol de futbol que se disputa a pocos metros de distancia.
En primer lugar se resolverá la semifinal del Serie B entre Zubizarreta III-Lizeaga y Senar-Ugartemendia. La segunda semifinal tendrá lugar la noche del martes, sin televisión en directo, entre Altuna-Rezusta y Ezkurdia-Zabaleta.
