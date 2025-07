Artola gana peso en Baiko este verano

Iñaki Artola ha lanzado esta semana el chupinazo de las fiestas de Alegia y va a ser una de las piedras angulares de Baiko este ... verano. Ausente Unai Laso de las programaciones por la operación de rodilla a la que se sometió en junio, el alegiarra adquiere un papel básico por su condición de subcampeón tanto del Manomanista como del Campeonato de Parejas. Además, ha demostrado tirón entre los pelotazales.

Los últimos meses han sido positivos para Artola, que a finales de este mes, el lunes 28, cumple 31 años. Está en plena madurez como pelotari. El verano supone además un reto para un manista acosado por las lesiones musculares la pasada campaña en estas fechas. Vivió un calvario al que parece haber encontrado solución a lo largo de 2025.

«Hasta ahora no está siendo un verano tan intenso», apunta Artola. «Julio no es el mes con más partidos. Generalmente, el calendario se aprieta más adelante. La baja de Unai Laso hace que haya más encuentros para los demás delanteros de la empresa. Veremos si aguanto y puedo jugar todos los que me programen. Es uno de los objetivos para este verano».

Masters Caixabank Barakaldo, hoy (21.15, ETB1): Jaka-Zabaleta contra Peio Etxeberria-Mariezkurrena II.

Otxandio, mañana (19.30): Ezkurdia-Iztueta contra Artola-Martija.

Areta-Laudio, domingo (17.30, ETB1): Altuna III-Imaz contra Larrazabal-Rezusta.

Descanso: Elordi-Albisu

Encontrar soluciones a los problemas musculares de 2024 forma parte de los planes de Iñaki Artola para los tres próximos meses. «Da un poco de respeto la caña del verano. El del año pasado lo llevé mal. Me lesionaba y al volver quería jugar todos los partidos, no dejar ninguno, hasta que recaía. Ahora llego rodado y también con más experiencia desde el punto de vista de los entrenamientos, de la alimentación... Creo que estoy acertando más en estos apartados».

El actual subcampeón manomanista no está centrado únicamente en los resultados. «Los objetivos cambian en esta época del año. Los míos son jugar todos los partidos posibles y dar un nivel medio alto. A ver si lo consigo».

Titular fijo por ahora

Semifinalista en el Torneo San Fermín del cuatro y medio, se quedó a un triunfo en el grupo B de la competición de parejas del Labrit, disputada con Iztueta. Baiko le ha alineado de momento en todas las citas estivales cuyos carteles se han dado a conocer: San Fermín, Masters y La Blanca. La semana próxima presentarán el Aste Nagusia de Bilbao.

Recoge de alguna manera la función asignada a Laso dentro de la plantilla en temporadas anteriores. «Tampoco doy muchas vueltas a eso», subraya Iñaki Artola. «He tenido veranos de todo tipo. Algunos en los que he disputado casi todos los torneos y otros en los que me he quedado fuera en la mayoría. Soy testarudo. No siento mayor presión que otras veces».

«Los torneos de verano no tienen tanta importancia como los oficiales, pero poseen su relevancia», añade el de Alegia. «Poder decir que has ganado el Torneo de La Blanca cuando llegue el momento de tu retirada será importante. Hoy en día el Masters CaixaBank ocupa buena parte del verano, pero los torneos clásicos mantienen su valor deportivo. Me gusta el ambiente que crean en el frontón».