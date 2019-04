Pelota Artola ha encontrado pelotas «más normales que nunca» Artola y Jaka en la selección del material, este miércoles. / DV El de Alegia y Jaka, satisfechos con el material para su eliminatoria del viernes en Tolosa JOSEBA LEZETA Miércoles, 24 abril 2019, 14:19

Erik Jaka e Iñaki Artola han separado pelotas de similar corte este miércoles para la eliminatoria de octavos de final del Manomanista que les enfrentará el viernes en el Beotibar de Tolosa. Ninguno de los dos ha observado diferencias reseñables entre el material de uno y otro. Artola ha subrayado que «en el cestaño había un par de ellas más motelas, pero no las hemos cogido ni él ni yo. Me han parecido pelotas más normales que nunca».

También Jaka ha alabado lo que ha encontrado. «Material muy bueno. Para mí ya es importante jugar con pelotas de campeonato«, ha señalado en referencia a que no es un habitual en las competiciones oficiales de primera. »Me he quedado con las que mejor me entran en la mano«.

Precisamente las dos pelotas del gusto de Jaka son más pesadas, 106.2 y 105.2 gramos, que las de Artola, de 104.7 y 104.6.

Tampoco se han registrado sobresaltos entre Oinatz Bengoetxea y Julen Retegi en el Labrit de Pamplona, donde los dos pelotaris más veteranos de la competición se medirán el sábado. El de Leitza ha optado por una de 105.8 y otra de 105.7, mientras que su oponente ha preferido la de mayor peso, 106.7, y la más ligera, 104.8.