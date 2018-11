Pelota Artola confirma que jugará el lunes en Tolosa Elección de material para el partido del Beotibar / J. L. Restablecido de su indisposición, el de Alegia se ha entrenado este jueves en el Beotibar JOSEBA LEZETA Jueves, 22 noviembre 2018, 14:41

Repuesto de la fiebre y los problemas intestinales que le impidieron acudir a la presentación del Campeonato de Parejas, Iñaki Artola está listo para disputar con su compañero Mariezkurrena II el partido de la primera jornada contra Bengoetxea VI y Ander Imaz el lunes en el Beotibar de Tolosa. «Estoy mejor», apunta el delantero de Alegia. «Ya el miércoles ensayé con suavidad y hoy me he entrenado con más intensidad. Jugar el lunes me ha venido bien ya que dispongo de más tiempo para la recuperación».

Artola también ha participado este jueves en la elección de material, en la que curiosamente ninguno de los cuatro protagonistas se ha colocado tacos en las manos. Todos habían realizado un entrenamiento previo. Rubén Beloki, intendente de Asegarce, se ha encargado de lanzar las pelotas al frontis para que sus pelotaris comprobaran las características del lote.