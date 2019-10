Cuatro y Medio Artola sale vivo del Santanape Artola abre al ancho mientras Bengoetxea VI corre hacia la pelota en Gernika. / Jordi Alemany El alegiarra gana a Bengoetxea VI, que acaba con un pinchazo en el glúteo ENRIQUE ECHAVARREN Viernes, 18 octubre 2019, 23:41

Iñaki Artola puede respirar al menos una semana más. El delantero alegiarra salió vivo del Santanape de Gernika, donde derrotó a Oinatz Bengoetxea y se verá las caras en la tercera jornada de la liguilla del grupo B contra Joseba Ezkurdia. Al menos salvó el primer match ball. No era sencillo porque la presión era muy grande para los dos. Quien perdía se quedaba sin opciones. Y lo malo en este caso que el gran perjudicado, el delantero leitzarra, se marchó a casa con un pinchazo en el glúteo izquierdo que podría hacer peligrar su continuidad en el campeonato del Cuatro y Medio de 2019. Los médicos están a la espera de su evolución durante el fin de semana y, si sigue con molestias, el lunes se le realizarán más pruebas.

Esa lesión muscular condicionó el resto del partido. Se produjo en el 2-0. Oinatz entró a vestuarios y regresó a la cancha dos minutos después tras cambiar impresiones con el doctor Iñigo Simón. Quiso probarse, pero en los desplazamientos no era el Oinatz de siempre. Estaba limitado, pero decidió jugársela. No le quedaba otra. Tenía que llegar a 22 para mantener opciones de clasificarse para las semifinales. Sin quererlo, Artola se aprovechó de la inferioridad del contrario para abrir brecha en el luminoso (3-12 y 5-14). El alegiarra, que se presentó en el Santanape con ambas manos tocadas, sobre todo la izquierda, no encontraba oposición. Bengoetxea VI tenía la cabeza en otra parte. En cualquier sitio menos en el partido. Condenado por sus limitaciones físicas, apenas si podía pelotear.

17 Bengoetxea VI 22 Artola Tiempo de juego: 54 minutos y 39 segundos. Pelotazos a buena: 236. Tantos de saque: Bengoetxea, 1. Artola, 4. Faltas de saque: Bengoetxea, 1. Artola, 1. Pasas del cuatro y medio: Bengoetxea, 0. Artola, 2. Tantos en juego: Bengoetxea, 7. Artola, 8. Tantos perdidos: Bengoetxea, 9. Artola, 6. Marcador: 2-0, 2-8, 3-8, 3-12, 5-12, 5-14, 12-14, 12-15, 13-15, 13-18, 16-18, 16-20, 17-20 y 17-22. Momios de salida: A la par con tendencia colorada, gerriko de Bengoetxea VI. Incidencias: Más de tres cuartos de entrada en el Santanape de Gernika. 540 personas.

Dos errores consecutivos del delantero guipuzcoano dieron algo de vida al navarro, quien se agarraba como un poseso a su gen competitivo para seguir en la pelea. No quedaba otro remedio, no había fórmula secreta, ni conejos que saliesen de la chistera. Se acercó al 12-14. Arriesgó. Los tantos debían ser cortos, rápidos. El peloteo estaba prohibido al encontrarse en inferioridad. Pero Artola aguantó el chaparrón y volvió a poner tierra de por medio entre ambos (13-18).

Todo a una carta

Con el partido prácticamente perdido y la sombra de la eliminación rondando una y otra vez sobre su cabeza, Oinatz se la jugó todo a una carta. Carecía de recursos para hacer frente a la potencia en el golpeo de Artola. Aún así, llegó hasta un inquietante 16-18. Le quedaba un hilo de vida y quería seguir apurando sus escasas opciones hasta el final. Fue algo efímero porque el alegiarra siguió a lo suyo. No le importó lo más mínimo sentir el aliento del contrario en la nuca (16-20), ni que el marcador se hubiese comprimido. La confianza en sus posibilidades le llevó finalmente a la victoria. Oinatz se lo puso fácil. Tras lograr el leitzarra el 17-20, cometió falta de saque por tiro largo. Ahí se acabó todo. Antes, Artola, fiel a la moda que se ha impuesto en el campeonato, también se pasó de la distancia en dos ocasiones y erró con el saque. En esta ocasión una vez. Atrás quedaron las cuatro faltas frente a Laso.

No fue un buen partido, hubo muchos errores por ambas partes. Emocionante a ratos, pero poco lucido para el pelotazale. Aquí lo que importa es ganar, sea como sea. Artola acabó con el mal fario que le acompañaba en la liguilla de cuartos, donde no había podido ganar ningún partido en sus siete comparecencias anteriores. A la octava fue la vencida. Ya era hora.