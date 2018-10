«No voy a arriesgar, si no estoy bien no jugaré», afirma Altuna Martes, 2 octubre 2018, 07:40

Jokin Altuna sigue con su proceso de recuperación de la rotura de fibras que sufrió en el bíceps del brazo izquierdo en la final de San Mateo y su participación en el campeonato no es segura. «Llevo toda la semana con el tratamiento y no he hecho otra cosa. Es cierto que me duele menos cuando me toco, pero tengo prohibido entrenar, por lo que es complicado saber cómo estoy», dijo. El amezketarra quiere jugar, pero no se ha puesto una fecha para decidir si lo hace o no. «No sé cuando voy a poder hacer una prueba en el frontón. Estoy haciendo todo lo que está en mi mano. No voy a arriesgar, si no estoy bien no jugaré», señaló.