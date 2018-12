Pelota | Remonte Aritz Juanenea: «Rezusta aún se acuerda de la final que le gané en Bergara» Aritz Juanenea elige material el miércoles en Galarreta. / ARIZMENDI El de Saldias disputa mañana por la tarde en Galarreta su primera final del Campeonato de Parejas de remonte JOSEBA LEZETA Viernes, 28 diciembre 2018, 08:29

Aritz Juanenea (Saldias, 25 años) será uno de los cuatro protagonistas de la final completamente navarra del Campeonato de Parejas-Orona, mañana por la tarde en Galarreta, templo de la disciplina. Su carrera como remontista presenta dos épocas, ya que tuvo un paréntesis por decisión propia. Le acompañará su amigo Endika Urrutia, que luchará por la txapela por quinta vez en los seis últimos años, frente a Uterga y Azpiroz.

- ¿Cuándo regresó al remonte?

- En agosto de 2017. Llevo año y medio en la empresa desde mi reaparición.

- ¿Cuánto tiempo permaneció alejado de las canchas?

- Desde noviembre de 2014 hasta mi vuelta en agosto del año pasado. Aproximadamente dos temporadas y media. Había debutado en mayo de 2013.

- Anteriormente jugaba a mano como aficionado.

- Sí, de delantero. Creo que lo hacía bastante bien. En 2011 vencí en la final del Bergara Hiria en compañía de Adur Lasa. Jugamos la final contra Víctor y Rezusta. Tanto mi zaguero como los dos rivales son en la actualidad profesionales.

- Víctor-Rezusta. ¡Vaya parejón!

- Rezusta todavía se acuerda de aquella final. Me lo ha comentado alguna vez que hemos coincidido.

- ¿Por qué se pasó al remonte?

- Dejé la pelota a mano después de varias pruebas que realicé tanto con Asegarce como con Aspe. Un par de ellas fueron en el Beotibar de Tolosa. Mi sueño era pasar a profesionales, pero vi que no había opciones reales de dar el salto.

- ¿Y?

- Miguel Mari Urrutia, que es de Saldias como yo, jugaba a remonte. Todavía no se había marchado a vivir a México. Hicimos dos o tres entrenamientos en el Euskal de Huarte y el propio Miguel Mari llamó a Kike Elizalde, intendente de la empresa, para hablarle de mí. Me llamaron para ir a Galarreta. Algo me debieron de ver y debuté como remontista profesional.

- Sin embargo, colgó la cesta antes de cumplir año y medio en la empresa.

- Atravesé un año difícil. La empresa me apretó y el público me exigía, posiblemente porque me veían posibilidades de jugar mejor. Y me angustié. No me encontraba bien y preferí dejarlo.

- El mono del remonte le pudo.

- En realidad nunca dejé los entrenamientos de remonte. Cuando lo dejé me dije que no iba a volver, pero al poco tiempo empecé a acudir a los entrenamientos del martes. Primero venía una vez cada tres semanas. La frecuencia aumentó con el paso del tiempo.

- Le llamaron hasta los grandes.

- Uterga me pidió que le hiciera de sparring para la final del campeonato individual de 2015. También me llamó Urriza. Los demás compañeros tenían partidos durante de agosto y recurrían a mí. Iba a gusto.

- Ejerció de juez en Galarreta.

- Durante ese periodo en el que dejé de jugar como profesional. Hacía labores de juez y eso estrechó mi relación con los remontistas. Seguía con los entrenamientos, me liberé de la presión que provocó mi retirada y pedí a la empresa volver a vestirme de blanco. Aceptaron.

- Año y medio después ha alcanzado la final del Campeonato de Parejas, un buen resultado.

- Y con una persona cercana. Endika y yo somos de Saldias, un pueblo de 100 habitantes. Tener una pareja finalista es un bonito logro para un lugar tan pequeño. Mi casa está en una punta y la de Endika, en la otra. De niños hemos pasado muchas horas juntos. Hasta que Endika cumplió doce años los dos íbamos a la ikastola de Saldias. Cuando él fue a estudiar a Doneztebe coincidíamos menos, pero mantenemos una relación estrecha.

- ¿Cómo ha discurrido el torneo?

- Nos ha salido redondo. Quizá hemos sorprendido porque al principio nadie nos veía en la final. Durante la primera fase sumamos tres victorias y dos derrotas. En la semifinal ganamos en la ida y perdimos en la vuelta, pero accedimos a la final gracias al tanteo.

- Sus adversarios en la final son Uterga y Azpiroz.

- Nos espera un partido difícil. Tendremos enfrente al delantero más bonito de ver sobre la cancha y al más regular de todos. Si tenemos en cuenta el rendimiento durante todo el año, Uterga es el número uno. Por regularidad, por saber estar en los campeonatos... Es un plazagizon y por eso llega a las finales.

- ¿Y Azpiroz, su zaguero?

- Un artista. Me llevo muy bien con él. De hecho, fui su botillero en el campeonato individual. Mantenemos una relación estrecha.

- Necesitará el apoyo de Endika para calarse la txapela.

- Es fácil compenetrarse bien con él porque es de los mejores zagueros del cuadro. Normalmente somos los delanteros los que quitamos las pelotas complicadas al zaguero, pero en su caso ocurre justo lo contrario. Endika se hacer cargo de todas las complicadas. También me riñe, pero lo llevo bien. En mi opinión, ha sido el mejor zaguero del Campeonato. Hay un dato incontestable. Es su quinta final en las seis últimas ediciones de este torneo. No es casualidad.