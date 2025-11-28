Aritz Erkiaga da el primer oro a Euskadi y el palista Imanol se rompe el tendón de Aquiles

Euskadi ya tiene una medalla de oro en la Liga de Naciones de 36 metros gracias a la victoria de Aritz Erkiaga 15-6 y ... 15-10 sobre Olharan (Francia) en la final individual de cesta, en Barakaldo. El de Ispaster controló desde el principio la final gracias a su indiscutible clase.

Pero la primera jornada de finales deja una noticia pésima para Euskal selekzioa. Más que por la derrota en pala corta ante Francia, debido a la lesión de Imanol Ibáñez en el 3-7 del primer set, al poco de empezar el encuentro. El zaguero bilbaíno notó que su pie izquierdo le fallaba al intentar arrancar en busca de la pelota. Tumbado boca abajo en el suelo varios minutos, le retiraron en camilla de la cancha del Bizkaia con la pierna inmovilizada. Una ambulancia le condujo al hospital. Sufre una rotura del tendón de Aquiles y pasará por el quirófano.

Xabier Ibargarai, navarro del club donostiarra Errepala, le sustituyó en una final marcada por este incidente. Gaubeka y el de Erratzu cayeron en tres sets. Superados 6-15 en el primero por Necol y Brefel, respondieron con idéntico parcial en el segundo. Incluso se adelantaron 4-2 en el desempate, antes de ceder 4-10.

Gaubeka e Ibargarai se conformaron con la plata, como Ihart Arakistain ante Erika Mugartegi (España) en la final puntista entre vizcaínas. Terminaron 15-12 y 15-6.

Este sábado, cinco finales de seis

Euskadi tiene nuevas opciones de medalla de oro en cinco de las seis finales de este sábado en el Bizkaia, cuatro de mano contra España y una de pelota adaptada ante Francia.

Beñat Zubizarreta y Unax Landa tienen serias opciones de ser la pareja titular, a la que también aspiran Beñat Azketa y Aingeru Bernaola en la sesión matinal (11.00 horas). Ya en la sesión vespertina, que arranca a las 17.00, Eñaut Lizeaga compite con Gaizka Karregal para ser el elegido en la de mano a mano. Deberá decidir Iraitz Olaetxea, como Jon Alberdi en el caso de las mujeres, con Madalen Etxegarai y Naroa Agirre como opciones.

Para la de adaptada en silla de ruedas, el seleccionador Mikel Merino cuenta con tres bazas guipuzcoanas: Aingeru Senperena, Germán Elkoro y Beñat Lizaso.