Aritz Erkiaga, con la camiseta de Euskadi en el frontón de Barakaldo. N.B.E

Aritz Erkiaga da el primer oro a Euskadi y el palista Imanol se rompe el tendón de Aquiles

El puntista de Ispaster impone su clase en la final individual frente a Olharan (15-6 y 15-10) en Barakaldo

Joseba Lezeta

San Sebastián

Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:13

Euskadi ya tiene una medalla de oro en la Liga de Naciones de 36 metros gracias a la victoria de Aritz Erkiaga 15-6 y ... 15-10 sobre Olharan (Francia) en la final individual de cesta, en Barakaldo. El de Ispaster controló desde el principio la final gracias a su indiscutible clase.

