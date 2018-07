Pelota Aretxabaleta afirma que «al despertarme tenía encima al médico y a los de la DYA» J.L. ERRENTERIA. Martes, 24 julio 2018, 08:01

Andoni Aretxabaleta descansa en casa tras el desvanecimiento del domingo por la tarde en el vestuario del frontón de Etxebarri, donde llegó a perder el conocimiento. Tras recibir los primeros auxilios del doctor Iñigo Simón, le condujeron a la clínica IMQ de Bilbao para someterle a más pruebas.

«Estuve dos o tres horas, hasta que me dieron el visto bueno para irme a casa», apunta Aretxabaleta. «Me hicieron un electro, una placa de tórax y la analítica. Los resultados fueron normales. En el frontón tenía la tensión y el azúcar un poco altos, pero después habían bajado».

El zaguero de Markina se encuentra mejor tras el susto. «He dormido bien y he comido con normalidad. Hombre, me duele un poco la cabeza, pero creo que es normal».

Andoni Aretxabaleta relata el momento del desvanecimiento. «Durante el partido, hacia el sexto o séptimo tanto, empecé a ver puntos rojos y azules. Salí fuera un rato a tomar aire. Me sentía un poco mareado. Tenía ganas de vomitar. Cuando terminamos, entré al vestuario y a partir de un momento no recuerdo nada. Luego me dijeron que caí encima de Aimar. De lo único que me acuerdo es de que me desperté tumbado en el suelo y tenía encima al médico y a los de la DYA. 'Todavía estoy vivo', les dije».

Apunta que en su día «me daban bajones, pero desde que empecé con el dietista hace cuatro o cinco años no había tenido ningún problema de este tipo». Espera que haya sido casual.