CURADO DE LA NEUMONÍA Aranguren espera estar listo para Covaleda DV Sábado, 3 agosto 2019, 10:51

Superada la neumonía que le ha alejado unas tres semanas de las canchas, Aitor Aranguren retomará la semana próxima los entrenamientos de frontón con el fin de estar listo «para jugar el domingo 11 en Covaleda. De momento me he limitado a hacer manos. Me encuentro mejor», afirma el de Aginaga.