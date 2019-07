Pelota Aranguren, baja por fiebre en Arrigorriaga DV Sábado, 20 julio 2019, 09:55

Aitor Aranguren no pudo tomar parte anoche en el estelar de Arrigorriaga por culpa de la fiebre. Pasó mala noche, visitó al médico y al mediodía no tuvo otro remedio que suspender. Le sustituyó Larunbe. Hace ya varios días que el zaguero de Aginaga no acaba de encontrarse bien. Incluso se ha sometido a diversas pruebas con el fin de conocer la razón de su malestar.