Aplazada al 11 de septiembre la vista del TAS sobre la oficialidad de Euskadi

Ha quedado aplazada al jueves 11 de septiembre la vista telemática convocada por el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) para el viernes de la semana ... próxima con el fin de recabar información sobre el recurso presentado por la Federación Española a cuenta de la admisión de la Vasca en la Internacional. El objetivo de este emplazamiento es recabar mayor información de las partes con el fin de que los responsables del organismo de mediación decidan si este es o no competente en la cuestión.

El TAS mantiene la cita a las cuatro federaciones involucradas en el procedimiento: Internacional, Vasca, Española y Cubana. Las dos últimas son quienes acudieron a este organismo para reclamar que no procede la forma en la que se admitió a Euskadi como integrante de pleno derecho en el ente presidido por Xavier Cazaubon. Ya a primeros de junio, el órgano con sede en Suiza pidió a la Vasca ampliar la documentación presentada anteriormente.

De todas maneras, todo da a entender que en la vista del 11 de septiembre no se tomará ninguna decisión. Seguramente quedará pendiente de posteriores deliberaciones en el seno del TAS, representado por tres árbitros en el señalamiento de septiembre.

Mientras tanto, Euskal selekzioa continúa adelante con sus compromisos y un equipo suyo partirá el lunes rumbo a los Países Bajos rumbo al Mundial de one wall para las categorías absoluta y sub-23, organizada por el CIJB (Confederación Internacional de Pelota a Mano), distinto a la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV). La competición tendrá lugar del martes al sábado. La semana siguiente, del 3 al 6 de septiembre, será el turno en Bélgica del Europeo júnior de la CIJB.

Precisamente el 11 de septiembre, fecha de la vista del TAS, volará hacia Argentina otra delegación de la Euskal selekzioa para competir en el Mundial sub-23 de trinquete, torneo bajo la tutela de la FIPV. Será el primer Campeonato del Mundo para Euskadi desde su ingreso por pleno derecho en diciembre, lo que otorga mayor trascendencia al evento.