Joxe Mari Mitxelena, presidente de la Federación Vasca de Pelota Arizmendi

Aplazada al 11 de septiembre la vista del TAS sobre la oficialidad de Euskadi

El Tribunal de Arbitraje Deportivo escuchará a las federaciones Vasca, Internacional, Española y Cubana antes de resolver si es competente

Joseba Lezeta

San Sebastián

Jueves, 21 de agosto 2025, 02:00

Ha quedado aplazada al jueves 11 de septiembre la vista telemática convocada por el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) para el viernes de la semana ... próxima con el fin de recabar información sobre el recurso presentado por la Federación Española a cuenta de la admisión de la Vasca en la Internacional. El objetivo de este emplazamiento es recabar mayor información de las partes con el fin de que los responsables del organismo de mediación decidan si este es o no competente en la cuestión.

