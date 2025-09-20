Ansa-Juanenea, esta vez con el premio de la final
Barrenetxea IV espera al vencedor de la semifinal entre los mismos pelotaris que cerraron la liguilla hace una semana en Galarreta
Joseba Lezeta
San Sebastián
Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:55
Una semana después del duelo que cerró la liguilla y cuyo resultado significó la clasificación de ambos para semifinales, Ansa II y Juanenea vuelven a ... citarse este sábado en Galarreta (ETB1, 15.15 horas) con un premio goloso en juego: una plaza para la final del sábado 27 contra Barrenetxea IV.
La apretada victoria de Juanenea por 30-28 ante un Ansa precavido por un problema en el tendón supraespinoso del deltoides del brazo derecho promete equilibrio para este segundo capítulo. El de Saldias sigue en liza tras «verme fuera» después de dos derrotas en la liguilla y ofreció su mejor versión en su última comparecencia.
El de Urnieta, defensor de la txapela, se entrenó el jueves en Galarreta tras dar más tiempo de descanso al brazo. Su botillero Julen Loitegi supervisó la sesión. «Ahora soy más optimista», confiesa. «Lo que venga a partir de ahora será un regalo», añade. Eliminar el temor a una recaída se antoja fundamental.
